Bp Krzysztof Nykiel z Watykanu przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze

Z udziałem tysięcy pielgrzymów przybyłych przede wszystkim pieszo na Jasnej Górze trwają obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Krzysztof Nykiel z Watykanu, Regens Penitencjarii Apostolskiej. Homilię wygłosił abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przypomniał, że tajemnica Wniebowzięcia wzywa nas do coraz większego zawierzenia Bogu.

Anna Przewoźnik - Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

„Tajemnica Wniebowzięcia wraz z ciałem i duszą Maryi do nieba, wzywa nas dzisiaj pielgrzymujących przez ziemię i podległych prawu śmierci do patrzenia w wieczność, do jeszcze głębszego zawierzenia Bogu we wszystkich okolicznościach naszego życia. W każdej Mszy św., kiedy przyjmujemy Chrystusa w Komunii świętej, doświadczamy też tajemnicy obecności Maryi, jako Niewiasty Eucharystii i posiadania Boga w nas, a wraz z Maryją Wniebowziętą, dziedziczymy obietnicę naszego zmartwychwstania i życia wiecznego w Bogu” - mówił w homilii abp Wacław Depo.

Abp Wacław Depo na Jasnej Górze (Biuro Prasowe Jasnej Góry)

Przeor Jasnej Góry, ojciec Samuel Pacholski, podczas porannej Mszy św. z udziałem pątników z Warszawy przypomniał, że przywiązanie do Ewangelii to najlepszy, sprawdzony, najskuteczniejszy sposób rozwoju cywilizacji miłości i budowania pokoju na ziemi. „Przywiązanie do wartości religijnych wzmacnia odwagę, męstwo, patriotyzm, otwartość na potrzeby bliźnich. Kiedy więc dziś wpatrujemy się w oblicze Maryi jesteśmy w pełni przekonani o tym, że Ona z wysokości nieba dalej się o nas troszczy. Nie jest bierna, nie jest obojętna. Potrzebujemy Maryi w naszych trudnych skomplikowanych czasach może jeszcze bardziej niż nasi przodkowie, bo oni nieco lepiej wyczuwali z czym wiąże się kres życia, dokąd ostatecznie ono zmierza, a nam zdarza się o tym nie pamiętać i nie rozmyślać, a przecież Bóg nie zmieni historii zbawienia tylko dlatego, że jakaś część ludzkości nie chce jej przyjąć”- przypominał przeor Jasnej Góry, ojciec Samuel Pacholski.

Pątnicy przynieśli prośby, dziękczynienia, dla wielu to czas oddania się Maryi. „Szliśmy z naszą grupą 16 dni, ponad 500 km, w sercu mamy przede wszystkim dużo wdzięczności Matce Bożej i dużo nadziei na przyszłość” – mówiła Weronika z Kaszub. „To jest wielkie szczęście przywędrować do Maryi. Ona jest zawsze wpisana w moje życie, wszystkie moje dzieci ofiarowałam Maryi. Maryja to taka moja i rodziny mama” – podkreślała Danuta z Płocka. „To jest oddanie całego roku i przyjęcie Maryi, żeby ona nas prowadziła i kierowała” – mówili pielgrzymi z Podlasia.

Fenomen pieszego pielgrzymowania trwa. W tym roku na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę w 55 grupach przyszło ponad 50 tys. wiernych. W 32. grupach rowerowych przyjechało prawie 2 tys. cyklistów, a ok. 100 pielgrzymów wybrało się w sztafecie biegowej.

Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zakończy Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Poprowadzi go bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

