Bp Kazimierz Gurda do pielgrzymów: bądźcie prorokami prawdy o Bogu Ojcu

Poniedziałek 5 sierpnia to dzień, w którym już wszystkie grupy są na szlaku 44. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Kolumna bialska wyruszyła z Żyrzyna, kolumna siedlecka – z Dęblina.

Dominika Gomółka - Katolickie Radio Podlasie

Rankiem, 5 sierpnia w amfiteatrze w Żyrzynie, spotkały się grupy z kolumny bialskiej, aby tam rozpocząć dzień wspólną Eucharystią. Przewodniczył jej ordynariusz siedlecki bp Kazimierz Gurda. Zwracając się do pątników podczas homilii, mówił: „Jesteśmy wezwani do bycia prorokami, aby przekazywać prawdę o Ojcu Niebieskim. Myślę, że ta prawda o Ojcu Niebieskim, jest bardzo ważna dzisiaj, dla nas samych i dla całego świata, dla ludzi, którzy wokół nas są. Jezus jest tym, który nam objawił tę prawdę o Ojcu, który nas kocha, prowadzi, jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, ale jednocześnie jest tym, który wskazuje nam drogę właściwą, najlepszą, jest tym, który wyprowadza nas z drogi złej i mówi co jest dobre a co złe”.

44. Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę (Dominika Gomółka - Katolickie Radio Podlasie)

Natomiast Mszy świętej sprawowanej w parafii św. Piusa V w Dęblinie o godzinie 7.00 przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski. Wzięły w niej udział niektóre grupy z kolumny siedleckiej.

Dziś pielgrzymi przekroczą Wisłę i opuszczą teren diecezji siedleckiej. Powita ich diecezja radomska. Tegoroczne rekolekcje w drodze odbywają się pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga”. Piesza Pielgrzymka Podlaska dojdzie na Jasną Górę 14 sierpnia.

