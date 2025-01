Vatikāna muzeji: 20. janvārī sāksies ekskursijas «Cerības svētceļnieki»

Vatikāna muzeji gatavojas uzņemt daudzos svētceļniekus, kuri, dodoties uz Romu, lai piedalītos 2025. gada jubilejas pasākumos, savā maršrutā vēlēsies iekļaut arī mākslas kolekciju un Siksta kapelas apmeklējumu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Sagaidot apmeklētāju plūsmu, kuri tiks uzņemti saskaņā ar aizvien ātrākām un drošākām piekļuves metodēm,» skaidro Vatikāna muzeju direktore Barbara Jata, «mēs vēlamies piedāvāt iegūt autentisku un garīgu pieredzi, ievērojot mākslas, ticības un skaistuma vēsturiski mākslinieciskos maršrutus. Kā mudina pāvests, mūsu prioritāte ir nodrošināt, lai ikviens mūsu viesis izstādītajos meistardarbos varētu atrast ne tikai estētisku ierosmi, jo mēs nepārprotami esam muzeja institūcija, bet arī dziļu dvēseles, sirds un gara kopību».

Vadoties no Jubilejas gada moto «Peregrinantes in spem», Vatikāna muzeji no 2025. gada 20. janvāra un visa Svētā gada garumā piedāvā jauna veida ekskursijas par tēmu «Cerības svētceļnieki», lai atklātu liecības, simbolus un «daudzkārtējas cerības zīmes», kas atrodamas pāvesta muzeju šedevros. Piedāvājums ir atvērts ikvienam, tostarp ģimenēm ar bērniem. Ekskursijas gida pavadībā - itāļu, angļu, spāņu un franču valodā - ir pilnībā pieejamas arī cilvēkiem ar kustību un intelektuālās attīstības traucējumiem, informē Vatikāna muzeju preses birojs.