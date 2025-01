Paolo Rufini: komunikācija nav vienvirziena iela, tā balstās uz attiecībām

Paolo Rufini, kurš ir atbildīgs par Vatikāna plašsaziņas līdzekļiem, stāsta par žurnālistu jubileju, kas norisinās no 24. līdz 26. janvārim. Svētais gads ir iespēja ne tikai uzdot sev jautājumus, bet arī no jauna atklāt mūsu kā komunikācijas darbinieku aicinājuma dziļāko jēgu.

Andrea De Angelis – Vatikāns

"Tas, ko patiesi gribam darīt, ir interpretēt pasauli," - teica Paolo Rufini. Svētā Krēsla Komunikācijas dikastērija prefekts raidījumā "Radio con Voi" pastāstīja par žurnālistu jubilejas nozīmi, atgādinot, ka pasākums, kas norisināsies nedēļas nogalē, ir pirmais no daudziem, kas ieplānoti Svētā gada ietvaros, un tas sākās 24. janvārī, svētā Franciska no Sales - žurnālistu aizbildņa piemiņas dienā.

Attiecības - labas žurnālistikas atslēga

Uzsverot, ka žurnālisti ir aicināti būt par cerības un patiesības nesējiem, Paolo Rufini skaidroja, ka "bez savstarpējām attiecībām nav cerības, mēs esam ieslēgušies sevī. Attiecības nozīmē paļauties uz otru cilvēku, pat ja viņš vai viņa nedomā tāpat kā mēs. Attiecības var ietvert arī mokošas lietas, piemēram, piedošanu vai sākšanu no jauna." Atsaucoties uz pāvestu Francisku, Rufini skaidroja, ka tad, kad saraujam attiecības, vienmēr varam sākt no jauna: "jo attiecības dzimst no savstarpējas uzticēšanās, un cerība ir uzticēšanās un paļāvība vienam uz otru". Arī šajā ziņā "komunikācijas jēdziens nav vienvirziena iela, tā balstās uz mīlestību, uzticēšanos, uz attiecībām," viņš piebilda.

Daudzas tikšanās

Trīs dienas ietver daudzas tikšanās, kas, kā intervijā Vatikāna Radio uzsvēra prefekts, "spontāni radās no vēlmes uzdot sev jautājumus un no jauna meklēt dzīves un sava aicinājuma jēgu". Paolo Rufini norādīja, ka starp daudzajiem jubilejas pasākumiem "vissvarīgākie ir audience pie pāvesta Franciska un svētceļojums uz Svētā Pētera baziliku, lai, izejot pa Svētajām durvīm, pārdomātu, kur mēs esam un kādā virzienā gribam iet, lai atgrieztos pie savas ticības un cerības saknēm".

Vatikāna mediji

Jautāts, kā Vatikāna plašsaziņas līdzekļiem vajadzētu stāstīt par Jubileju, itāļu žurnālists norādīja, ka ir nepieciešams iedziļināties katrā notikumā, kas nav krāšņa izrāde, nav kaut kas tūlītējs, bet ir ceļojums, kas ilgst un skar ikvienu cilvēku, gan ticīgos, gan arī tos, kuri vēlas tajā atrast pārmaiņu zīmes. Jāsaka, ka Svētais gads nav kaut kāds brīnums, "tu izej pa Svētajām durvīm un pēkšņi notiek kaut kas maģisks". Jubilejas būtība ir stiprināt cerību un ticību".

Dzīves stāstu nozīme

Paolo Rufini norāda, ka, "šie stāsti esam mēs, mēs esam stāsti, ko stāstām, un stāsti, ko izdzīvojam. Cilvēka inteliģence ir sirds un prāta inteliģences apvienojums. Bez sirds un prāta mēs nevaram visu izprast". Vatikāna Komunikācijas dikastērija prefekts vērsa uzmanību arī uz to, cik svarīgs ir komunikācijas ātrums, kas ir mūsu laikmeta zīme. Vienlaikus viņš piebilda, ka, lai "izprastu realitāti, ir nepieciešams samazināt ritmu, laiku pa laikam mums ir jāapstājas, lai no jauna atklātu savu dvēseli, ieraudzītu otra cilvēka dvēseli, ja patiesi vēlamies būt labi žurnālisti". Viņš norādīja, ka tad, kad pāvests runā par kurpju zoles nodilumu, viņš runā arī par lēnāku laiku, kas mums dažkārt nepieciešams, lai saprastu un izstāstītu dzīves stāstus saprotamā valodā.

Atmiņa

Vatikāna Komunikācijas dikastērija prefekts norāda, ka "kopt atmiņu nozīmē spēt no jauna savienot lietas, piedāvājot labestības perspektīvu". Tas ir žurnālistu uzdevums, citādi mēs dzīvosim attālināti. Svētā Krēsla institūcijas prefekts uzsvēra, ka komunikācijā skaidra patiesības interpretācija ir būtiska. Šo patiesību mēs meklējam mūsu vēsturē un mūsu attiecībās, lai kopīgi rastu jaunus ceļus," sacīja Paolo Rufini.

Sagatavoja Silvija Krivteža