Pāvests: Jubilejas gads - Kunga žēlastības laiks

Cerībai veltītā Jubilejas gada atklāšanas priekšvakarā pāvests Francisks sociālo mediju vietnē "X" publicēja vēstījumu, atgādinot par šī laika garīgo nozīmi. 24. decembrī plkst. 19.00 Svētā Pētera bazilikā tiks atvērtas Svētās durvis, bet 26. decembrī - Romas Rebibijas cietumā. Tam sekos Svēto durvju atvēršana trijās Romas bazilikās, kā arī svētceļojumi un plaša mēroga pasākumi, kuros piedalīsies tūkstošiem svētceļnieku no visas pasaules.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētās durvis, kas tiks atvērtas Ziemassvētku naktī, aicina mūs doties uz priekšu, atjaunot sevi, ieiet jaunā dzīvē, ko mums dāvā tikšanās ar Kristu, 24. decembra rītā sociālo mediju vietnē "X" raksta pāvests Francisks.

Kristus dzimšanas svētku vakarā plkst. 19.00 Vatikāna bazilikā Francisks atvērs Svētās durvis, ar šo svinīgo žestu atklājot Jubilejas gadu Katoliskajā Baznīcā. Šo notikumu translēs visā pasaulē.

Pirms divdesmit pieciem gadiem Svētās durvis atvēra Jānis Pāvils II. Salīdzinājumā ar garo, svinīgo ceremoniju, ko vadīja poļu pāvests, šoreiz tā būs īsa un vienkārša: ar dziesmu, ievadvārdiem, pāvesta lūgšanu un Evaņģēlija fragmenta lasījumu. Pēc tam Francisks atvērs Svētās durvis. Tajā brīdī skanēs Svētā Pētera bazilikas zvani.

Vatikāns informē, ka pāvestam un koncelebrantiem pa Svētajām durvīm sekos 54 ticīgie no 27 valstīm, tostarp no Franciska dzimtenes Argentīnas, kā arī no Austrālijas, Austrijas, Francijas, Itālijas, Slovākijas, Brazīlijas, Kanādas, ASV, Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas, Nigērijas un Vjetnamas.

Pēc Svēto durvju atvēršanas ceremonijas Francisks svinēs Kristus dzimšanas svētku vigīlijas Svēto Misi. Jubilejas gada tēma "Cerības svētceļnieki".

Šī gada maijā publicētajā bullā "Spes non confundit", ar kuru tika izsludināts 2025. gada Jubilejas gads, Francisks raksta: "Lai pirmā cerības zīme pārvēršas par mieru pasaulē, kas atkal ir iegrimusi kara traģēdijā. Cilvēce, aizmirstot par pagātnes drāmām, tiek pakļauta jaunam un smagam pārbaudījumam, kurā daudzas tautas apspiež vardarbības brutalitāte. Lai kristīgās cerības gaisma sasniedz ikvienu cilvēku kā Dieva mīlestības vēsts, kas adresēta visiem."

Pāvests pauž pārliecību, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība labajām lietām, kas ir pasaulē, lai "nepakļautos kārdinājumam ticēt, ka mūs ir pārņēmis tikai ļaunums un vardarbība". Romas bīskaps saka: "Kā tas var būt, ka izmisuma pilni saucieni pēc palīdzības neveicina tautu vadītājus izbeigt pārāk daudzus reģionālos konfliktus, neraugoties uz to, ka viņi apzinās sekas, ko tie var radīt globālā mērogā? Vai ir par daudz sapņot, ka ieroči apklusīs un pārstās nest iznīcību un nāvi?"

Pāvests aicina diplomātus iesaistīties "drosmīgā un radošā sarunu telpas veidošanā, kuras mērķis ir panākt ilgstošu mieru". Viņš arī mudina valdības Jubilejas gada laikā īstenot sodu atcelšanas iniciatīvas.

Atkārtoju savu aicinājumu, lai no naudas, kas tiek izmantota ieročiem un citiem militārajiem izdevumiem, tiktu izveidots Globālais fonds bada galīgai izskaušanai un visnabadzīgāko valstu atbalstam, lai iedzīvotāji neķertos pie vardarbības vai zemiskiem risinājumiem un nebūtu spiesti pamest savas valstis, meklējot labākus dzīves apstākļus, saka Francisks.

Jubilejas gads ir īpašas žēlastības laiks. Pirmais Lielais jubilejas gads tika svinēts 1300. gadā ar pāvesta Bonifācija VIII lēmumu. Pēc tam tas tika pasludināts ik pēc 50 gadiem, tad ik pēc 33 gadiem, Jēzus Kristus dzīves gadiem, un visbeidzot ik pēc 25 gadiem.

Lielais 2000. gada Jubilejas gads tika svinēts ar īpašu svinīgumu pāvesta Jāņa Pāvila II pontifikāta laikā. Toreiz Romā ieradās miljoniem svētceļnieku no visas pasaules.

26. decembrī Francisks ar simbolisku un vēsturē pirmo šādu žestu atvērs Svētās durvis Romas Rebibijas cietumā. Vatikāns paskaidroja, ka šādā veidā viņš vēlas paust savu tuvību ieslodzītajiem visā pasaulē.

Svētās durvis tiks atvērtas arī trijās citās Romas bazilikās, taču bez pāvesta klātbūtnes: 29. decembrī Svētā Jāņa Laterāna bazilikā, 1. janvārī Svētās Marijas Madžores bazilikā un 5. janvārī Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā.

Jubilejas gadā notiks vairāki desmiti nacionālo svētceļojumu, kā arī aptuveni divdesmit plaša mēroga pasākumi - konkrētu profesionālo un sociālo grupu jubilejas, kuru kulminācija būs tikšanās ar pāvestu Francisku. Desmitiem šādu audienču un tikšanos būs liels izaicinājums 88 gadus vecā pāvesta spēkiem un veselībai.

2025. gadā no 24. līdz 26. janvārim notiks komunikācijas pasaules pārstāvju jubileja. Militāro, policijas un drošības dienestu jubileja norisināsies 8. un 9. februārī, bet mākslinieku jubileja - no 15. līdz 18. februārim.

5. un 6. aprīlī notiks slimnieku un veselības aprūpes darbinieku jubileja, bet no 25. līdz 27. aprīlim bērnu un pusaudžu, kam sekos cilvēku ar invaliditāti jubileja.

Maijā un jūnijā notiks ģimeņu, vecvecāku un senioru jubileja. No 28. jūlija līdz 3. augustam Romā gaidāmi simtiem tūkstošu jauno cilvēku no visas pasaules, lai piedalītos Jauniešu jubilejas pasākumos. Tās ietvaros notiks Pjerdžordžo Frassati kanonizācijas svinības.

20. septembrī jubileju svinēs tieslietu darbinieki. 31. oktobrī Vatikānā ieradīsies izglītības darbinieki, bet 16. novembrī - nabadzīgie. Pēdējā būs ieslodzīto jubileja, kas notiks 14. decembrī. Jubilejas gads noslēgsies ar Vatikāna bazilikas Svēto durvju aizvēršanu, kas notiks 2026. gada 6. janvārī.