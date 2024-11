Pāvests tiekas ar Austrumu Asīriešu Baznīcas patriarhu, katolikosu Mar Avu III

Audiencē Vatikānā 9. novembrī bija ieradies Austrumu Asīriešu Baznīcas patriarhs, katolikoss Mar Ava III. Pieņemot augsto viesi un brāli kristīgajā ticībā, pāvests savā uzrunā izcēla “vēlmi pēc vienotības”, kas ir dominējusi, tiekoties arī viņu abu priekštečiem Mar Dinham IV un Jānim Pāvilam II. “Vēlme pēc vienotības” ir bijusi patiesais dzinulis, kas ir likusi tikties šiem Baznīcas vīriem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Patriarha Mar Avas III un pāvesta Franciska tikšanās iekrita 30. gadskārtā, kopš ir izdota Katoliskās un Austrumu Asīriešu Baznīcu Kopīgā Kristoloģiskā deklarācija. Līdz ar to tika pielikts punkts 1500 gadus ilgušajām doktrinālajām pretrunām attiecībā uz Efezas koncila mācību. Līdz ar minēto deklarāciju tika izveidota arī Dialoga jauktā komisija starp abām Baznīcām, kas ir nesusi ievērojamus augļus arī pastorālā līmenī.

“Patiešām, teoloģiskais dialogs ir nepieciešams mūsu gājumā pretim vienotībai, jo vienotība, pēc kuras ilgojamies, ir vienotība ticībā, ar noteikumu, ka patiesības dialogs netiek nošķirts no tuvākmīlestības un dzīves dialoga, galu galā no cilvēciska dialoga,” teica pāvests uzrunā katolikosam. Francisks piebilda, ka šo vienotību abās Baznīcās jau ir sasnieguši svētie. Viņi ir mūsu vislabākie pavadoņi pretim pilnīgai kopībai. Svētais tēvs ar prieku paziņoja, ka viens no Austrumu Baznīcā, austrumsīru tradīcijā godinātais Īzaks no Ninives, tiks iekļauts Romas Martiroloģijā.

Pāvests lūdzās, lai ar svētā Īzaka no Ninives un Kristus, mūsu Pestītāja mātes, Jaunavas Marijas aizbildniecību kristieši Tuvajos Austrumos vienmēr var liecināt par šajās kara izmocītajās zemēs Augšāmcēlušo Kristu, un lai starp Katolisko un Austrumu Asīriešu Baznīcām turpinās draudzība līdz pat tai svētītajai dienai, kad kopā būs iespējams svinēt un saņemt Komūniju pie viena altāra.