Pāvests pusdienos kopā ar 1300 trūkumcietējiem

Svētdien, 17. novembrī, Baznīca atzīmēs astoto Pasaules trūkumcietēju dienu. Pulksten 10.00 Svētā Pētera bazilikā pāvests vadīs Euharistijas svinības, bet pēc tam Pāvila VI zālē viņš pusdienos kopā ar 1300 trūkumcietējiem. Vatikāns dažādā veidā konkrēti atbalsta trūkumcietējus, piemēram, sniedzot viņiem bezmaksas veselības aprūpi vai vistrūcīgākajām ģimenēm apmaksājot rēķinus.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Pāvests Francisks iedibināja šo dienu 2017. gadā, lai veicinātu apziņu par nabadzību tās daudzveidīgajās izpausmēs un parādītu, kā Baznīca var atbalstīt tos, kam tas ir nepieciešams. Šī gada moto, vārdi no Sīraha grāmatas: “Nabagu lūgšana paceļas pie Dieva” (Sir 21, 5), norāda uz to, cik ļoti Dievam rūp nabagi. Pāvests atkārto, ka nabadzīgajiem ir priviliģēta vieta Dieva sirdī, kurš ir uzmanīgs un tuvs katram no viņiem. Dievs uzklausa nabagu lūgšanas un ciešanu priekšā kļūst “nepacietīgs”, līdz Viņš tiem ir piepildījis taisnību. Patiesībā Sīraha grāmata vēlreiz apliecina, ka Dieva tiesa būs par labu nabagajiem (sal. 21, 5).

Svētdien, Euharistijas svinību laikā, pāvests pasvētīs 13 atslēgas, kas simbolizē 13 valstis, kurās Vincenciešu kopiena projekta “13 mājas” ietvarā būvē jaunas mājvietas trūcīgajām ģimenēm. Starp tām ir arī Sīrija – valsts, kas pēc gadiem ilgušā kara turpina ciest lielas grūtības. Māju būvniecību Sīrijā finansē tieši Vatikāns, un to ar ziedojumiem atbalsta apdrošināšanas kompānija UnipolSai.

Pēc dievkalpojuma bazilikā, Svētais tēvs Pāvila VI zālē pusdienos kopā ar 1300 trūcīgajiem. Pusdienas organizē Itālijas Sarkanais Krusts. To noslēgumā katrs dalībnieks saņems mugursomu ar pārtiku un higiēnas piederumiem, ko sarūpējuši minētās kopienas tēvi.

“Žēlsirdības mātes” ambulatorā klīnika, kas ir ar Žēlsirdības kalpojuma dikastēriju saistīta struktūra, ik dienas piedāvā bezmaksas veselības aprūpi nabadzīgajiem un trūkumcietējiem. Taču nedēļā no 11. līdz 16. novembrim tā būs atvērta bez pārtraukuma no plkst. 8.00 līdz 17.00. Ambulancē būs pieejami dežūrārsti, varēs saņemt vakcīnas, nodot asinsanalīzes, kā arī veikt izmeklējumus pie 18 nozaru speciālistiem – kardiologiem, neirologiem, onkologiem, zobārstiem u.c. Visi pakalpojumi ir bez maksas un paredzēti tiem, kas dzīvo nabadzībā, atstumtībā vai ir nonākuši grūtībās. Viņi tiks apgādāti arī ar nepieciešamajiem medikamentiem un varēs saņemt ārstēšanu. Tādā veidā Vatikāns nodrošina šiem cilvēkiem vispusīgu medicīnas aprūpi.

Pasaules trūkumcietēju dienai nevajadzētu būt tikai simboliskai. Evaņģelizācijas dikastērijs ir publicējis pastorālo rokasgrāmatu sešās valodās, lai motivētu visas diecēzes un draudzes visā pasaulē uzņemties konkrētas saistības. Kā jau minēts, Vatikāns nodrošinās vistrūcīgāko vajadzības ar dažādām labdarības iniciatīvām, tostarp, piemēram, rēķinu apmaksu mazāk turīgām ģimenēm. Tas notiks saziņā ar draudzēm.

“Šī diena ir pastāvīgs aicinājums būt modriem un pretimnākošiem tiem, kas atrodas lielās vajadzībās un grūtībās,” uzsver arhibīskaps Rino Fizikella. Tuvojoties 2025. Jubilejas gadam, viņš mudina ticīgos un visus labas gribas cilvēkus pievērst īpašu uzmanību trūkumcietējiem un tādējādi kļūt par “cerības svētceļniekiem” pasaulē, kurai nepieciešams vairāk gaismas un līdzjūtības. Pasaules trūkumcietēju diena ir atgādinājums Baznīcai un pasaulei, ka tuvākmīlestība un solidaritāte ir ticības pamatvērtības. Tās ir vērtības, kas jāizdzīvo ne tikai vienu dienu gadā, bet visa gada garumā.