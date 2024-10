Kardināls Grehs: Sinodes beigas ir kaut kā jauna sākums

"Jēzus noraida visas šķelšanās un aicina meklēt vienotību starp brāļiem," - sprediķī norādīja kardināls Mario Grehs. Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs pirmdien svinēja Svēto Misi kopā ar Bīskapu sinodes 16. kārtējās Ģenerālās asamblejas otrās sesijas dalībniekiem.

Homīlijā kardināls Mario Grehs, atsaucoties uz šajā dienā lasīto Evaņģēlija fragmentu, uzsvēra, ka Jēzus noraida neobjektivitātes un šķelšanās loģiku un aicina meklēt kopību. Kardināls atzina, ka līdzība par bagāto vīru ir labs piemērs, kā tuvākajās dienās sagatavoties Bīskapu sinodes darba noslēgumam.



Redzēt dāvanas

Kardināls Grehs norādīja, ka asamblejas laiks ir ļāvis izbaudīt "vitalitātes" pazīmes katrā sinodālā darba posmā, sākot ar klausīšanos pirmajā posmā, kad notika tikšanās kopienās. Sinodes laiks, sacīja kardināls, palīdzēja saskatīt daudzās dāvanas, kas šodien plaukst Dieva tautā, neslēpjot mūsu vājības un ievainojumus.

Kardināls Grehs skaidroja, ka Evaņģēlijā aprakstītajam cilvēkam savāktā raža ir galapunkts. Viņš nomirst, kad ir sasniedzis savu galamērķi un jūtas piepildīts. Viņš nedomā par investīcijām, par sava redzesloka paplašināšanu, par to, kā padarīt savu bagātību auglīgu, bet domā tikai par to, kā dzīvot no saviem ienākumiem.

Dieva Gara pārākums

Bīstamība, ar ko saskaras arī Bīskapu sinode, varētu būt, ka tā uzkrāj Dieva dāvanas, neinvestējot tās no jauna, nedzīvojot ar tām ikdienā, nemeklējot jaunus veidus, kā vēl vairāk vairot "savu ražu".

"Noslēdzot mūsu darbu un raugoties uz turpmāko ceļu, mums ir jāvairās no alkatības, no vēlmes visu paturēt sev, no valdīšanas, krāšanas un noslēgšanās. Mums jācenšas pārvarēt kārdinājumu uzskatīt, ka augļi, ko esam savākuši, ir mūsu pašu nopelns un pieder tikai mums. Mums viss ir jāpieņem kā Dieva dāvana," Sinodes dalībniekiem atgādināja kardināls.

Kardināls Grehs arī uzsvēra, ka tikai Svētais Gars var dot mums spēku atvērties Dieva jaunībai. Sinodes dalībnieku uzdevums ir iesaistīties "dialogā" ar Svēto Garu, pieļaut Viņa darbību, Viņa iejaukšanos. "Ja mēs ieklausīsimies Svētā Gara balsī, tad šīs asamblejas noslēgums nebūs beigas, bet gan kaut kā jauns sākums, lai "Kunga vārds izplatītos un būtu pagodināts" – Svētās Mises homīlijā norādīja Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs.