Kardinālam Turksonam tiks pasniegta Zaijeda prēmija

Kardinālam Pīteram Kodvo Turksonam ir piešķirta 2025. gada Zaijeda prēmija par ieguldījumu cilvēces brālīgumā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Kardināls no Ganas, kurš šobrīd veic Pontifikālās Zinātņu akadēmijas un Pontifikālās Sociālo Zinātņu akadēmijas kanclera pienākumus, prēmiju ir izpelnījies par devumu diplomātijas, zinātnes, mierīgas sadzīves un cilvēktiesību veicināšanas labā. Naudas izteiksmē Zaijeda prēmija sastāda 1 miljonu ASV dolāru. Tā tiek pasniegta jau sesto gadu pēc kārtas. Iepriekšējās reizēs to ir saņēmuši atsevišķi cilvēki un organizācijas no 11 valstīm.

Prēmijas pasniegšana notiks 4. februārī, ANO atzītajā Starptautiskajā Cilvēces brālīguma dienā, Dokumenta par Cilvēces brālīgumu parakstīšanas septītajā gadskārtā. Atgādināsim, ka šo dokumentu Abu Dabi parakstīja pāvests Francisks un viena no lielākajām islāma pasaules autoritātēm, imams Ahmeds Al Taijebs Svētā tēva vizītes laikā Apvienotajos Arābu Emirātos.