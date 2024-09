Prezentēta Bīskapu sinodes otrās sesijas norises programma

Sinodes par sinodalitāti otrā sesija noritēs tādā pašā sastāvā kā pagājušajā gadā. No 368 dalībniekiem, kuriem ir balsstiesības, paredzētas tikai 26 izmaiņas. Par to tika runāts preses konferencē Vatikānā, kas veltīta Bīskapu sinodes XVI ģenerālasamblejas otrās sesijas prezentācijai par tēmu "Sinodālā Baznīca: kopība, līdzdalība, misija".

Silvija Krivteža - Vatikāns

Jaunums sinodes darba kārtībā būs gandarīšanas lūgšana, kuras laikā notiks grēku atzīšana. Pāvests kristiešu vārdā lūgs piedošanu Dievam un cilvēkiem. Jaunums ir arī teologu forums, kas uzsāks diskusijas par sinodē apspriežamajām tēmām. Pirmdien, 16. septembrī, Vatikāna preses zālē tika prezentēta detalizēta sinodes otrās sesijas norises programma.

Sinode norisināsies no 2. līdz 27. oktobrim. Pirms tās dalībnieki piedalīsies divu dienu rekolekcijās, kas šoreiz notiks Vatikānā. Tāpat kā pagājušajā gadā, tās vadīs dominikāņu tēvs Timotijs Radklifs, benediktiešu ordeņa māsa Ignācija Andželīni un kamalduliešu tēvs Mateo Ferrari. Rekolekciju noslēgumā Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks vadīs gandarīšanas lūgšanu. Kardināls Mario Grehs uzsvēra, ka "runa nav par citu cilvēku grēku atzīšanu, bet par savas līdzdalības - ar darbiem vai nolaidību - atzīšanu tajā, kas ir bijis daudzu nevainīgu un neaizsargātu cilvēku ciešanu cēlonis".

Piektdien, 11. oktobrī, paredzēta ekumēniska lūgšana. Tā notiks Vatikānā, Pirmo mocekļu laukumā, t.i., vietā, kur saskaņā ar tradīciju, mocekļa nāvē miris apustulis Pēteris. Kopā ar pāvestu Francisku pasākumā piedalīsies arī dažādu reliģiju un kristīgo konfesiju pārstāvji. Lūgšanas sagatavošanā piedalīsies daudzi cilvēki, arī brāļi no Tezē kopienas.

Sinodes par sinodalitāti norises programmas prezentācija

Dažas dienas pirms sinodes apspriežu beigām, pirmdien, 21. oktobrī, notiks vēl viena rekolekciju diena, lai garīgi sagatavotos sinodes gala dokumenta apspriešanai. Kā norādīja 16. ģenerālasamblejas īpašais sekretārs jezuītu tēvs Džakomo Kosta SJ, pārrunu mērķis ir izvērtēt sinodālo procesu, kas turpinās kopš 2021. gada. Vispirms ir iecerēts apzināt tās tēmas, kuras būtu jāiekļauj gala dokumentā. Visas apspriedes tiks sadalītas piecos sektoros. Pirmie četri būs veltīti galvenajām darba dokumenta sadaļām. Apspriedes notiks pārmaiņus 36 darba grupās un plenārsēdēs. Sinodes gala dokuments tiks rediģēts kardināla Žana Kloda Holerriha, sinodes ģenerāldirektora, vadībā.

Pirmdien notikušajā preses konferencē Luksemburgas arhibīskaps iepazīstināja žurnālistus ar sanāksmes dalībniekiem. Viņu vidū ir 272 bīskapi, tostarp 168 bīskapu konferenču pārstāvji. Latvijas bīskapus pārstāvēs Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Pāvests ir palielinājis ekumēnisko pārstāvju skaitu no 12 līdz 16. Kā uzsvēra kardināls Žans Klods Hollerihs, tas ir saistīts ar to, ka ir pieaugusi interese par sinodes procesu no nekatoļu baznīcu un kopienu puses.

Jauns elements sinodes otrajā sesijā būs četri teologu forumi. Tie notiks 9. un 16. oktobrī Romas jezuītu un augustīniešu klosteros. Forumi veltīti tēmām, kas saistītas ar sinodes apspriedēm: Dieva tauta, misijas subjekts; Bīskapa loma un autoritāte sinodālajā Baznīcā; Vietējās Baznīcas un universālās Baznīcas savstarpējā saistība; Primāta īstenošana un bīskapu sinode. Papildus uzaicinātajiem teologiem forumos varēs piedalīties arī sinodes dalībnieki, Vatikānā akreditētie žurnālisti un visi interesenti, iepriekš par to paziņojot.