Bērnu vasaras nometne Vatikānā

Ceturtdien, 18. jūlijā, pāvests tikās ar bērnu vasaras nometnes “Estate Ragazzi” dalībniekiem. “Tev, dārgā meitene un dārgo zēn: tu esi dārgs Dieva acīs”, šāds uzraksts rotāja balonus, ko bērni palaida gaisā (tie bija bioloģiski noārdāmie baloni!). Tas bija viņiem adresēts Svētā tēva vēstījums.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Ikgadējā bērnu vasaras nometne notiek Vatikānā. Šogad – no 17. jūnija līdz 26. jūlijam. To apmeklē dažādu Vatikāna institūciju darbinieku bērni vecumā no 5 līdz 13 gadiem, kuri ir sadalīti trijās vecuma grupās ar dažādu krāsu t-krekliem mugurā. Darbā ar aptuveni 280 bērniem ir iesaistīti animatori un pedagogi – gan priesteri un klostermāsas, gan arī laji. 18. jūlijā bērnus un pedagogus apmeklēja pāvests Francisks.

Jau pulksten 8.30 termometra stabiņš Romā rādīja 32 grādus. Tikšanās ar Svēto tēvu notika jūnijā atklātajā sporta centrā, kas nosaukts Svētā Jāzepa vārdā, Vatikānā, sirsnīgā, gaišā un līksmā atmosfērā. Gaisā tika palaisti 300 bioloģiski noārdāmie baloni ar uzrakstu: “Tu es dārgs Dieva acīs”. Tad sekoja sveicieni, aplausi, smiekli, “dod pieci” jeb “sit saujā” un lūgšanas. Dialogā ar bērniem pāvests pieskārās miera tēmai, uzsverot, ka “tā ir visskaistākā lieta pasaulē”, ģimenes nozīmei, tam, cik svarīgi būt līdzās vecvecākiem, kuri “palīdz saskatīt ceļu”, gatavošanās Jubilejai jautājumam. Francisks aicināja svinēt Jubilejas gadu “ar prieku”, kas gan nav tas pats, kas “izklaide”.

Kopā ar Donu Kihotu iemācīties nebaidīties no dzīves grūtībām, nejusties vientuļiem, jo blakus ir kāds draugs, kas var palīdzēt. Tas ir tas, kas šajā laikā tiek piedāvāts nometnes dalībniekiem. Viens no iniciatīvas uzdevumiem ir mācīt jaunajām paaudzēm drosmīgi stāties pretī izaicinājumiem. Ne velti bērnu t-kreklus rotā uzraksts “Ceļojošie bruņinieki”. Tās autors ir priesteris Franko Fontana, ko pāvests nosauca par “Superman”. Viņš ir svētā Jāņa Bosko dibinātās saleziāņu kopienas Vatikānā vadītājs un Drošības un civilās aizsardzības dienestu direkcijas un Vatikāna muzeju kapelāns. Priesteris pastāstīja, ka katru gadu nometne piedāvā jaunas didaktiskās darbnīcas, kuru mērķis ir palīdzēt bērniem iepazīties ar dažādām profesijām vai tematiem, ko skolā apgūt ir grūti. Turklāt, lai tuvinātu bērnus komunikācijas pasaulei, notiek sadarbība ar Vatikāna Radio un L’Osservatore Romano. Kā katru gadu, nometnes dalībniekus apmeklē un savā pieredzē dalās dažādi sportisti.

Ik dienas bērni var rotaļāties, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, komandas spēlēs un veldzēties baseinā. Kad piebrauca pāvests savā baltajā Fiat markas automašīnā, viņi to arī darīja. Vasaras nometnes himna ar mūziku un skaļi aplausi liecināja par Svētā tēva ierašanos.

Nometne tomēr nav tikai rotaļu un izklaides, bet arī formācijas, socializēšanās un draudzības laiks. Turklāt viss notiek “oratorija garā”. Komandas spēļu laikā, ieklausoties slavenu treneru padomos, bērni un jaunieši stājas laukumā cits citam pretī, lai tiktu galā ar galveno izaicinājumu, proti, atklātu, ka viņi visi ir brāļi.

Kāpēc šo dienu tēmai tika izvēlēti Dona Kihota varoņi? Priesteris Fontana paskaidroja: “Tāpēc, ka Dons Kihots nolemj doties sevis meklējumos, ar sava uzticamā “drauga” Sančo Pansas atbalstu drosmīgi stājoties pretī visiem šķēršļiem. Ar stāsta par Donu Kihotu palīdzību mēs vēlamies, lai bērni saprastu, cik svarīgi ir drosmīgi stāties pretī dzīves izaicinājumiem un apzināties, ka mūsu pusē ir draugi, kuri vienmēr ir gatavi mums palīdzēt un būt līdzās”.

Tikšanās ar pāvestu laikā viens no bērniem viņam pajautāja, kādi bija viņa bruņinieki, kad viņš bija mazs. Francisks nekavējoties atbildēja: “Vecāki”. Šajā sakarā viņš padalījās dažās atmiņās no savas bērnības un pastāstīja, kā ar saviem četriem brāļiem un māsām sēdēja pie galda “kopā ar mammu un tēti, kuri visu ko mācīja”. “Vecāki, ģimene palīdz augt”, sacīja Svētais tēvs.

Ņemot vērā, ka jaunās paaudzes aizvien vairāk skar individuālisms, nomtnes tēma ir ļoti aktuāla. Bērni un jaunieši dzīvo it kā savrup ne tikai sociālo mediju dēļ, bet arī tāpēc, ka viņu dzīvē ir mazinājusies vecāku klātbūtne, jo abi vecāki strādā. Pāvests ar savu apmeklējuma vēlējās šiem bērniem atgādināt, ka katrs no viņiem ir Dieva mīlēts un Viņam dārgs. Francisks tikās arī ar animatoriem. Tie ir nometņu “bijušie bērni”, kuri tagad ir kļuvuši jaunieši un pieauguši, un atgriezušies kalpot jaunajām paaudzēm. “Paldies par jūsu palīdzību”, sacīja viņiem Svētais tēvs. “Daži no jums pirms tam bijāt [nometņu] bērni, bet tagad līdzdarbojaties un palīdzat. Tas ir skaists darbs, kas palīdz augt. Sargiet bērnus!”