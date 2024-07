Athletica Vaticana: Olimpiāde – pretlīdzeklis kara spēlēm

Svētā Krēsla sporta asociācija “Athletica Vaticana” nosūtījusi atklātu vēstuli Olimpisko spēļu dalībniekiem, kas 26. jūlijā sākas Parīzē. Atkārtojot pāvesta aicinājumus ievērot olimpisko pamieru, asociācija izsaka cerību, ka šīs spēles kalpos kā “miera stratēģijas un pretlīdzekļi kara spēlēm”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vatikāna delegācija 2024. gada Parīzes Olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs nepiedalīsies. Tomēr sporta asociācija Athletica Vaticana nosūtīja savu iedrošinājuma vēstuli 10 500 sportistiem no visas pasaules, kuri sacentīsies 45 dažādās disciplīnās.

Vēstule ar nosaukumu “Miera spēles” sākas ar atgādinājumu par diviem miera priekšlikumiem, kurus atbalstīja “lielā sporta saime (...) cilvēcei drūmajā laikā”: priekšlikumu par olimpisko pamieru un 45 sportistu dalību sacensībās bēgļu komandā.

Turklāt Athletica Vaticana, kas apvieno riteņbraucējus, skrējējus, kriketa spēlētājus un airētājus, aicina veicināt brālību starp cilvēkiem īpaši “caur sportu kā dialoga valodu, kas ir populāra un visiem saprotama”.

Sports nav tikai uzvara vai sakāve, sports ir ceļojums pa dzīvi, kurā mēs nekad nedodamies vieni. Pāvests Francisks mums atgādina, ka sports “ir liels ‘stafetes skrējiens’ dzīves maratonā, kurā stafete tiek nodota no rokas rokā, nodrošinot, ka neviens nepaliek vienatnē”.

Dažādos sportistiem adresētos vēstījumos pāvests bieži atgādina par brālības un solidaritātes nozīmi sporta sacensībās. Asociācija Athletica Vaticana arī aicina caur sportu paplašināt brālību visu to vidū, kuri savā ikdienā piedzīvo dažādas grūtības – karus, trūkumu, netaisnību, spriedzi un bailes.

Kamēr Olimpiskās spēles Tokijā 2021. gadā savam sākotnējam moto “Ātrāk, augstāk, stiprāk”, ko izgudroja priesteris Anrī Didons, pievienoja vārdu “Kopā”, Athletica Vaticana uzstāj uz citu vārdu, ko izvēlējies tās “izcilais «treneris» pāvests Francisks, proti, «tuvība»”. “Drosmi! Neviens sporta pieredzē un darbībā nav viens: viņam blakus vienmēr ir komanda, ģimene, kopiena,” norādīts Vatikāna asociācijas vēstulē.

Lai gan bieži tiek uzdoti jautājumi par futbolistu vai citu spēlētāju strauji augošajām algām, daži no Parīzes Olimpiskajās spēlēs startējošajiem sportistiem ir amatieri. Athletica Vaticana uzsver, cik svarīgi ir saglabāt “amatieru” nesavtības garu, to vienkāršības stilu, kas iegrožo dzīšanos pēc naudas un panākumiem par katru cenu. Atkāpšanās no šī amatierisma gara nestu sev līdzi risku visu sagraut peļņas vārdā, zaudēt prieku, kas cilvēku jau no mazotnes piesaista sportam.

Nosodot dopinga lietošanu, “tīra sakāve vienmēr ir labāka par netīru uzvaru”, Athletica Vaticana vēstuli noslēdz ar cerību, ka olimpiskās un paraolimpiskas spēles būs cerību iespējas katra cilvēka un visas cilvēces jautājumos.