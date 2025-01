Pāvests Francisks pateicas Gazas pamiera mediatoriem

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests Francisks pauda prieku par uguns pārtraukšanu Gazas joslā un vairāk nekā 500 ieslodzīto atbrīvošanu Kubā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Pirms dažām dienām tika paziņots, ka šodien Gazā stāsies spēkā pamiers. Es izsaku pateicību visiem starpniekiem. Tas ir labs darbs - būt par starpniekiem miera labā. Paldies mediatoriem! Es pateicos arī visām pusēm, kas iesaistītas šajā svarīgajā iznākumā. Es ceru, ka puses nekavējoties ievēros panākto vienošanos un ka visi ķīlnieki beidzot varēs atgriezties mājās un atkal tikties ar saviem mīļajiem. Es lūdzos par viņiem un viņu ģimenēm. Un arī ceru, ka humānā palīdzība Gazas iedzīvotājiem, kuriem tā ir tik steidzami vajadzīga, tiks sniegta vēl ātrāk un lielos daudzumos».

Uzrunas turpinājumā Francisks aicināja veicināt mieru dialoga ceļā. «Gan izraēliešiem, gan palestīniešiem ir vajadzīgas skaidras cerības zīmes: es ceru, ka abu valstu politiskās iestādes ar starptautiskās sabiedrības palīdzību un atbalstu spēs panākt pareizo risinājumu abām valstīm. Ikviens var teikt: jā dialogam, jā izlīgumam, jā mieram. Lūgsimies par dialogu, izlīgumu un mieru,» aicināja Romas bīskaps.

Pāvests atgādināja, ka pirms dažām dienām paziņots par vairāku simtu ieslodzīto atbrīvošanu Kubā. «Tas ir lielas cerības žests, kas konkretizē vienu no šī Jubilejas gada nodomiem. Es ceru, ka turpmākajos mēnešos šāda veida iniciatīvas turpināsies dažādās pasaules daļās, viešot pārliecību par atsevišķu cilvēku un tautu ceļojumu,» teica Francisks.

Tikšanās noslēgumā Svētais tēvs apsveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus no Itālijas un citām valstīm. Pāvests apsveica arī svētā Augustīna kongregācijas māsas no Polijas un studentu grupas no Spānijas un Lielbritānijas.

Šajās lūgšanu dienās par kristiešu vienotību nepārtrauksim lūgt no Dieva dārgo dāvanu - pilnīgu vienotību starp visiem Kunga mācekļiem. Un vienmēr lūgsimies par nomocīto Ukrainu, Palestīnu, Izraēlu, Mjanmu un par visām tautām, kas cieš no kara.

Novēlējis visiem jauku svētdienu, pāvests Francisks, kā ierasti, aicināja neaizmirst lūgties par viņu.