Pāvests sāk Jubilejas audiences: cerēt nozīmē sākt no jauna

«Cerēt nozīmē sākt no jauna – Jānis Kristītājs» - šādai tēmai bija veltīta pirmā no septiņpadsmit Jubilejas audiencēm, kas 11. janvāra rītā notika Pāvila VI zālē. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pēc Evaņģēlija fragmenta nolasīšanas, pāvests Francisks teica: «Daudzi no jums ir ieradušies Romā kā «cerības svētceļnieki». Šorīt mēs sākam Jubilejas audiences, kurās vēlamies sveikt un apskaut visus, kas šeit ierodas no dažādām pasaules malām, lai meklētu jaunu sākumu. Jubileja patiesībā ir jauns sākums, iespēja ikvienam sākt no jauna, sākt no Dieva. Jubileja ir jaunas dzīves sākums, jauna ceļa sākums, - piebilda pāvests.

Svētais tēvs paskaidroja, ka sestdienu audiencēs viņš vēlas izcelt kādu no cerības aspektiem. Cerība ir teologāls tikums. Vārds «virtus» latīņu valodā nozīmē «spēks»; cerība ir spēks, kas nāk no Dieva. Cerība nav ieradums vai rakstura iezīme - kas cilvēkam ir vai nav -, bet gan spēks, ko jālūdz no Dieva. Tāpēc mēs kļūstam par svētceļniekiem: mēs nākam, lai lūgtu dāvanu, lai varētu atsākt dzīves ceļu.

Rīt mēs svinēsim Kunga Jēzus kristīšanas svētkus, un tie liek mums domāt par lielo cerības pravieti Jāni Kristītāju. Jēzus par viņu teica brīnišķīgus vārdus: ka viņš ir vislielākais no sievietēm dzimušo vidū (sal. Lk 7, 28). Tad saprotam, kāpēc tik daudzi cilvēki pulcējās ap viņu, ilgojoties pēc jauna sākuma, ilgojoties sākt dzīvi no jauna. Jubileja palīdz īstenot mūsu ilgas. Jānis Kristītājs atklājās liels un ticams savā personībā. Tāpat kā mēs šodien izejam pa Svētajām durvīm, tā arī Jānis piedāvāja šķērsot Jordānas upi, lai ieietu Apsolītajā zemē, kā to bija darījis Jozua. Māsas un brāļi, sākt no jauna. Tas svarīgs darbības vārds. Sākt no jauna, saņemt zemi no jauna, tāpat kā pirmajā reizē, - sacīja Francisks, aicinot klātesošos atkārtot vārdus «sākt no jauna».

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka Jēzus pēc šī lielā komplimenta saka ko tādu, kas liek mums aizdomāties: «Es jums saku: starp dzimušajiem no sievietēm nav neviena lielāka pravieša par Jāni Kristītāju, bet mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu» (28). Brāļi un māsas, cerība nav atkarīga no mums, bet gan no Dieva valstības. Lūk, pārsteigums: Dieva valstības uzņemšana mūs ieved jaunā lieluma kārtībā. Tas ir tas, kas vajadzīgs mūsu pasaulei, vajadzīgs mums visiem! Jautāsim sev: kas mums jādara? Sākt no jauna!

Kad Jēzus saka šos vārdus, Jānis Kristītājs atrodas cietumā, un viņam ir daudz jautājumu. Arī mēs savā svētceļojumā sevī nesam daudzus jautājumus, un zināt kāpēc? Jo ir daudz «Hērodu», kas joprojām pretojas Dieva valstībai. Tomēr Jēzus mums rāda jaunu ceļu – Kalna svētību ceļu, kas ir pārsteidzošs Evaņģēlija likums. Tad mēs jautājam: vai manī ir patiesa vēlme sākt no jauna? Vai manī ir vēlme mācīties no Jēzus, kurš ir patiesi liels? Dieva valstībā mazākais ir liels.

Mācīsimies no Jāņa Kristītāja cerēt no jauna. Cerība uz mūsu kopīgajām mājām – uz šo mūsu tik ļaunprātīgi izmantoto un ievainoto Zemi - un cerība uz visiem cilvēkiem balstās Dievā. Tāpēc sāksim no Viņa oriģinalitātes, kas atspīdēja Jēzū Kristū un kas mūs aicina nesavtīgi kalpot, sirsnīgi mīlēt un atzīt sevi par maziem. Centīsimies ieraudzīt vājos un mazos, ieklausīties viņos un kļūt par viņu balsi. Šeit ir jaunais sākums, mūsu jubileja! – audiencē teica pāvests Francisks.