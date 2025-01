Francisks neredzīgajiem bērniem: esiet cerības zīmes tiem, kurus satiekat

3. janvārī pāvests Vatikānā tikās ar Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo apvienības bērniem un jauniešiem. Būt svētceļniekam nozīmē soļot uz kādu svētvietu, virzīties uz Svētajām durvīm, kas simbolizē Jēzu – sacīja Francisks. Uzrunā viņš pievērsās Jubilejas gada nozīmei.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Novēlējis, lai Jaunais gads visiem ir personīgas izaugsmes un savstarpējas draudzības padziļināšanas laiks, pāvests atgādināja, ka katrs 25. gads, saskaņā ar tradīciju, ir Jubilejas gads. Šī gada temats jeb moto ir: “Cerības svētceļnieki”.

Vārds “svētceļnieki” pievērš mūsu domas ceļam – skaidroja Francisks un novēlēja klātesošajiem neredzīgajiem un vājredzīgajiem bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem vienmēr atrasties ceļā, nekad nestāvēt uz vietas. Tomēr “svētceļnieks” ir ne tikai tas, kurš soļo, bet arī tāds, kuram ir mērķis, pie tam – īpašs mērķis. Svētceļojuma mērķis ir svētvieta, kas piesaista svētceļnieku, kas viņu motivē doties ceļā, kas kalpo viņam kā atbalsts grūtībās.

Jubilejas gadījumā mērķis ir durvis – norādīja pāvests. Runa ir par Svētajām durvīm. Protams, tas ir simbols. Svētās durvis simbolizē Jēzu Kristu, Viņa pestīšanas noslēpumu, kas mums ļauj ienākt jaunā dzīvē, kas ir brīva no grēka verdzības, brīva, lai mīlētu un kalpotu Dievam un tuvākajam.

Uzrunas turpinājumā Francisks klātesošajiem novēlēja, lai viņi būtu ne tikai ceļā, bet arī – svētceļnieki, tas ir, ilgotos satikt Jēzu, Viņu iepazīt, klausīties Viņa Vārdu, kas piešķir jēgu dzīvei, piepilda to ar jaunu, citādāku prieku, ar prieku, kas nepaliek “ārpusē”, virspusē, bet kas piepilda sirdi un to sasilda, prieku, kas ir miers, labestība, maigums. Tāds ir Jēzus prieks – uzsvēra pāvests. Tikai Jēzus var dot šo prieku. To apliecina daudzi visu laiku svētie un svētās, piemēram, Pjērs Džordžo Frassati, Asīzes Francisks, Klāra vai Terēze no Bērna Jēzus. Pēdējā bija tik ļoti iemīlējusies Jēzū, ka gribēja Viņu sludināt visiem visā pasaulē, un atklāja, ka veids, kā to darīt, ir kļūt pašai par mīlestību, veltot savu dzīvi lūgšanai un kalpošanai savām māsām.

Noslēgumā Svētais tēvs sacīja: “Dārgie draugi, tie ir ‘cerības svētceļnieki’: pusaudži un jaunieši, kuri sastapa Kungu Jēzu un soļoja kopā ar Viņu. Viņš ir cerība katram vīrietim, katrai sievietei un arī visai pasaulei. Sekosim šajā ceļā un kļūsim arī mēs par mazām cerības zīmēm tiem, kurus satiekam”.