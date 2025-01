Pāvests ar vēstījuma starpniecību vēršas pie Pasaules Ekonomikas foruma dalībniekiem

“Tehnoloģisko attīstību, kas neuzlabo visu cilvēku dzīvi, bet rada, vai palielina nevienlīdzību un konfliktus, nevar saukt par patiesu progresu,” raksta pāvests vēstījumā Davosā notiekošā Pasaules Ekonomikas foruma dalībniekiem. Viņš aicina valdības un uzņēmumus, lai tie ar “pienācīgu uzcītību un modrību” parūpējas, lai mākslīgais intelekts veicinātu kopējo labumu, taisnību un brālīgumu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Francisks atzīmē, ka mākslīgajam intelektam piemīt tūkstošiem iespēju, taču tam ir jākalpo veselīgākai, cilvēcīgākai, sociālākai un integrālākai attīstībai.

Vēršoties pie apmēram trim tūkstošiem politiskās un finanšu pasaules pārstāvju, kas ir sapulcējušies Šveices kalnu pilsētiņā uz forumu, kuram šogad dots nosaukums “Sadarbība intelektuālā laikmeta labā” (“Collaboration for the Intelligent Age”), pāvests atgādina, ka kristīgā tradīcija intelekta dāvanu uzskata par būtisku pēc Dieva attēla radītās cilvēka personas aspektu. Tajā pašā laikā, Katoliskā Baznīca vienmēr ir atbalstījusi zinātnes, tehnoloģijas, mākslas un citas cilvēka uzņēmīguma formas, uzskatot tās par “vīrieša un sievietes sadarbību ar Dievu redzamās radības pilnveidošanā” (Katoliskās Baznīcas Katehisms, 378).

Tā kā mākslīga intelekta uzdevums ir atdarināt cilvēka intelektu, pateicoties kuram tas ir izveidots, tas liek uzdot virkni jautājumu un met neskaitāmus izaicinājumus. Atšķirībā no daudziem citiem cilvēku izgudrojumiem, mākslīgais intelekts ir attīstīts uz cilvēka radošuma rezultātiem, kas tam palīdz izveidot jaunus artefaktus ar augsta līmeņa prasmi un ātrumu, kas bieži vien konkurē ar cilvēka spējām, vai tās pārsniedz, līdz ar to raisot bažas par savu ietekmi uz cilvēka lomu pasaulē. Bez tam, rezultāti, ko spēj radīt mākslīgais intelekts, gandrīz neatšķiras no tiem, ko rada cilvēki. Tas liek padomāt par tā ietekmi uz aizvien augošo patiesības krīzi publiskajā forumā. Vēl jo vairāk, šīs tehnoloģijas ir izveidotas tā, lai tās iemācītos un izdarītu atsevišķas izvēles autonomi, piemērojoties jaunām situācijām un sniedzot atbildes, ko nav paredzējuši programmētāji. Tādējādi izvirzās būtiski jautājumi par ētisko atbildību, cilvēku drošību un plašāku šo tehnoloģisko sasniegumu pielietojumu sabiedrībā.

Pāvests norāda uz briesmām, kādas var draudēt, ja tiek veicināta “tehnokrātiskā paradigma”, uzskatot, ka “visas pasaules problēmas var atrisināt tikai ar tehnoloģiskiem līdzekļiem”. Francisks uzsver, ka šajā paradigmā “cilvēka cieņa un cilvēces brālīgums bieži ir pakļauti efektivitātes meklējumiem, it kā realitāte, labestība un patiesība izrietētu no tehnoloģiskā un ekonomiskā spēka”.

Vēstījumā teikts, ka “cilvēka cieņu nekad nedrīkst pārkāpt efektivitātes dēļ. Tehnoloģisko attīstību, kas neuzlabo dzīvi visiem, bet, kas rada un palielina nevienlīdzību un konfliktus, nevar saukt par patiesu progresu. Tāpēc mākslīgais intelekts ir jāliek kalpojumā veselīgākai, cilvēcīgākai, sociālākai un integrālākai attīstībai.” Pāvesta skatījumā progress, ko var panākt ar mākslīgā intelekta palīdzību, “prasa atklāt kopienas nozīmi un atjaunoti uzņemties rūpes par kopējo namu”. Francisks aicina valdības un uzņēmumus ar pienācīgu uzcītību un modrību pārvaldīt sarežģīto mākslīgo intelektu, kamēr laika gaitā tā piemērošana un sociālā ietekme kļūs skaidrāka visās sociālajās un pilsoniskajās jomās. “Kritiskā veidā ir jāizvērtē ikviens mākslīgā intelekta pielietojums, lai noteiktu, vai tā izmantošana veicina cilvēka cieņu, viņa cilvēcisko paaicinājumu un kopējo labumu,” teikts Svētā tēva vēstījumā.