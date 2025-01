Pāvests: "Priesteris, kas tēlo baznīckungu, nav derīgs misijai"

Sestdien, 25. janvārī, pāvests pieņēma audiencē Garīgo un Mazo semināru rektorus no Francijas, kuri ieradās Romā Jubilejas svētceļojumā, un sapulcējās kopā, lai pārdomātu priesteru formācijas jautājumu.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Francisks savā uzrunā atgādināja, ka formācija ir ceļš, kurā semināru audzinātājiem pienākas būtiska loma. Viņi ir “kompass” viņu rūpēm uzticētajiem jauniešiem. Viņi sniedz liecību ar savu priekšzīmīgo kristīgo dzīvi izglītības kopienas ietvarā, kuras locekļi seminārā ir bīskaps, priesteri un reliģisko ordeņu locekļi, profesori, personāls. Reizē šī kopiena aptver visu, kur seminārists tiek nosūtīts: draudzes, kustības, ģimenes. Šajā sakarā Svētais tēvs norādīja uz vienas no formācijas dimensijas nozīmēm, kas ir kopienas dzīve, un tai ir viengabalains rakstus, tā skar visas personas dimensijas, orientējot viņu uz misiju.

Lai seminārs kļūtu par labvēlīgu vidi topošā priestera izaugsmei, ir svarīgi rūpēties par tajā dzīvojošo cilvēcisko attiecību kvalitāti un autentiskumu, līdzīgi kā ģimenē, ar tēvišķības un brālības iezīmēm – norādīja pāvests. Tikai šādā gaisotnē var valdīt savstarpēja uzticēšanās, kas ir būtiski nepieciešama labai izšķiršanai. Tad seminārists varēs būt viņš pats, nebaidoties, ka viņu patvaļīgi nosodīs; būt autentisks attiecībās ar citiem; pilnībā sadarboties savā formācijā, lai audzinātāju pavadībā atklātu, kāda ir Kunga griba attiecībā uz viņa dzīvi, un brīvi tai atbildētu.

Uzrunas turpinājumā Francisks atzina, ka kandidāti, kas ierodas seminārā, šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir ļoti atšķirīgi viens no otra. Daži ir ļoti jauni, citiem jau ir ilgāka dzīves pieredze; dažiem ir sen iesakņojusies un nobriedusi ticība, citi to ir atklājuši pavisam nesen; semināristi nāk no dažādām vidēm un ģimenēm. Tāpēc tas ir liels izaicinājums piedāvāt cilvēcisko, garīgo, intelektuālo un pastorālo formāciju tik dažādai kopienai. Pāvests norādīja, ka ir svarīgi, lai audzinātāju komandas pieņemtu šo dažādību un zinātu, kā pavadīt katru audzēkni viņa formācijas ceļā. “Nebaidieties no dažādības!” – viņš uzsvēra. “Tā ir dāvana!”

Atgādinājis, ka semināra mērķis ir veidot mācekļus misionārus, kuri ir “iemīlējušies” savā Mācītājā, ganus “ar aitu smaržu”, kas dzīvo starp tām, lai tām kalpotu un nestu tām Dieva žēlastību, Romas bīskaps norādīja, ka ordinācijas piešķiršanai ir vairāki noteikti kritēriji, attiecībā uz kuriem nav iespējams pieļaut kompromisus.

Viens no punktiem, kuriem ir svarīgi pievērst uzmanību, ir rūpes par to, lai kandidāts pieaugtu patiesā iekšējā brīvībā. Svarīgi, lai viņš, ticības apgaismots un mīlestības vadīts, spētu spriest un lemt ar savu galvu.

Otrkārt, ir būtisks cilvēciskais briedums un spēja veidot attiecības ar citiem. Priesterim ir jābūt maigam, tuvam un līdzjūtīgam. Pāvests atgādināja, ka maigums, tuvība un līdzjūtība ir trīs Dieva īpašības. “Nav nepieciešams uzsvērt to, cik bīstamas ir pārāk vājas un stingras personības, vai to, cik bīstami ir emocionāli traucējumi”, sacīja Francisks. “No otras puses, nav arī ideāla cilvēka, un Baznīca sastāv no trausliem locekļiem un grēciniekiem, kas vienmēr var cerēt uz izaugsmi”. Tāpēc semināra audzinātājiem jābūt gudriem un reizē pacietīgiem, un nav jābaidās no semināristu vājībām un ierobežojumiem. Viņiem nav jāsteidzas viņus nosodīt pārāk ātri, bet jāprot pavadīt.

Trešais punkts ir priestera aicinājuma izšķirošā orientācija uz misiju. “Priesteris ir paredzēts misijai. Priesteris, kas tēlo baznīckungu, nav derīgs misijai. Tas nav labi. Priesteris ir misijai”, uzsvēra pāvests. “Lai gan, protams, būt par priesteri nozīmē personīgu piepildījumu, tomēr par priesteri kļūst nevis sev, bet gan Dieva tautai, lai palīdzētu tai iepazīt un mīlēt Kristu. Šīs dinamikas izejas punkts meklējams nekur citur kā aizvien dziļākā un dedzīgākā mīlestībā uz Jēzu, ko uztur nopietna iekšējās dzīves formācija un Dieva vārda studijas. Ir grūti iedomāties priestera aicinājumu, kurā nebūtu izteiktas sevis ziedošanas, nesavtības un atteikšanās no sevis dimensijas, un īstas pazemības. Tikai Jēzus piepilda savu priesteri ar prieku”.

Francisks arī brīdināja klātesošos, lai viņi ir uzmanīgi ar naudu. Viņš atgādināja savas vecāsmātes bieži teikto: “Velns ienāk caur kabatām”. “Lūdzu, nabadzība ir ļoti skaista lieta. Kalpojiet citiem. Un sargieties no karjerisma”, piebilda pāvests, aicinot sargāties arī no pasaulīguma, greizsirdības, iedomības un patiesi mīlēt Dievu un Baznīcu.