Brālīgā sabiedrībā ir vieta visiem

10. janvārī audiencē pie pāvesta, Vatikānā, ieradās projekta “Écoles de Vie(s)” iniciatori no Francijas, kurus ir iedvesmojis Globālais izglītības pakts. Tikai no jauna ierādot centrālo lomu cilvēka personai, mēs spēsim izveidot patiesi taisnīgu un solidāru sabiedrību, īpaši jauniešiem – atgādināja Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Integrāla izglītība, kā to definē projekta dibinātāji, ir tāda izglītība, “kas neaprobežojas tikai ar zināšanu nodošanu, bet tiecas veidot vīriešus un sievietes, kas ir spējīgi līdzjūtīgi un brālīgi mīlēt”, - atzīmēja pāvests savā uzrunā iniciatīvas vadītājiem. Pirmajā no trim rīta audiencēm pie Franciska ieradās iniciatīvas “Écoles de Vie(s)” veicinātāji, ko iedvesmojuši integrālās un iekļaujošās izglītības principi. Tā ir komanda, kas ir uzsākusi darbu izglītības jomā, iedvesmojoties no paša pāvesta ierosinātās Pasaules izglītības pakta koncepcijas.

“Jūsu izglītības projekts, kura centrā ir Evaņģēlijs un Baznīcas sociālā mācība, izgaismo kādu fundamentālu patiesību: katrs cilvēks, lai cik trausls viņš būtu, ir pats par sevi vērtīgs, un mēs esam aicināti atzīt katru cilvēku par unikālu un neaizstājamu personu”, sacīja pāvests, uzsverot, ka katra cilvēka dzīvībai piemīt neatņemama cieņa. “Ar savu darbību jūs pasludināt, ka neviens cilvēks nav nederīgs, neviens nav nevērtīgs, ka katra eksistence ir Dieva dāvana, kas jāpieņem ar mīlestību un cieņu.”

To mums ar savu piemēru māca pats Jēzus, kurš vienmēr nāca pretī slimajiem un atstumtajiem. Svētais tēvs norādīja, ka Jēzus ne tikai kontaktējās ar šiem cilvēkiem, bet arī mainīja viņu pieredzes jēgu. Viņš ieviesa jaunu skatījumu. Viņam ikviens cilvēka stāvoklis, pat tāds, kas saistīts ar smagiem ierobežojumiem, ir aicinājums veidot personiskas attiecības ar Dievu, kas liek cilvēkiem atkal uzplaukt. “Tas ir svarīgi”, uzsvēra pāvests, “attiecības ar Dievu vienmēr liek cilvēkiem uzplaukt no jauna, vienmēr!”

Francisks atgādināja, ka arī Baznīcai ir jābūt pretimnākošai un atvērtai katram cilvēkam, īpaši tiem, kuri smagi cieš vai ir pakrituši. Bez tam ir jārada telpa, kurā jaunieši varētu pilnībā izpausties. “Mums ir jādod vieta viņu sapņiem, jāpieņem viņi un jādod viņiem cerība. Jūsu centieni ļauj viņiem atklāt, ka viņu dzīvei ir jēga un ka viņiem ir unikāla loma sabiedrībā”, teica Svētais tēvs.

Runājot par izglītību, pāvests vērsa uzmanību uz tās integritāti. Integrēta izglītība ne tikai nodod zināšanas, bet cenšas veidot cilvēkus, kas ir līdzcietīgi un spējīgi brālīgi mīlēt. Pāvests aicināja klātesošos apņēmīgi turpināt iesākto, jo tikai no jauna ierādot centrālo lomu cilvēka personai, varēs izveidot patiesi taisnīgu un solidāru sabiedrību.