Pāvests: Marija rāda, ka brālības pamats ir Kristus

31. decembra vakarā Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks vadīja Vissvētākās Jaunavas Marijas svētku pirmās vesperes, kas noslēdzās ar pateicības himnu “Te Deum”. “Šī ir pateicības stunda, un mums ir prieks to izdzīvot, svinot Svētās Dieva Mātes svētkus”, homīlijā sacīja Romas bīskaps. “Viņa, kas savā sirdī glabā Jēzus noslēpumu, māca arī mums lasīt laika zīmes šī noslēpuma gaismā.”

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests atzina, ka aizvadītais gads Romas pilsētai bija ļoti noslogots. Tās iedzīvotāji, svētceļnieki, tūristi un visi caurbraucēji piedzīvoja ielu un laukumu remontdarbus. Tas tika darīts, gatavojoties Jubilejas gadam. Francisks šajā sakarā tikko dzirdētā Dieva Vārda gaismā norādīja uz Romas īpašo universālo aicinājumu: Roma ir aicināta visus uzņemt, lai visi varētu atzīt sevi par Dieva bērniem un brāļiem un māsām savā starpā.

Romas bīskaps aicināja visus pateikties Kungam par iespēju strādāt, un galvenokārt par to, ka Viņš ļāva to darīt ar šo lielo sajūtu, ar šo plašo perspektīvu, kas ir brālības cerība.

Jubilejas moto “Cerības svētceļnieki” ir bagāts ar nozīmēm atkarībā no dažādām iespējamajām perspektīvām, kas ir kā daudzie svētceļojuma “ceļi”. Viens no šiem lielajiem cerības ceļiem, pa kuru iet, ir brālība – atgādināja pāvests. “Jā, pasaules cerība meklējama arī brālībā!” viņš uzsvēra. Tāpēc Romas pilsēta iepriekšējo mēnešu laikā bija kļuvusi par būvlaukumu – tieši ar šādu mērķi: lai uzņemtu visus no visas pasaules, katoļus un citu konfesiju kristiešus, visu reliģiju ticīgos, patiesības, brīvības, taisnīguma un miera meklētājus, visus cerības un brālības svētceļniekus.

Tomēr mums ir jājautā sev: vai šai perspektīvai ir pamats? Vai cerība uz brālīgu cilvēci ir tikai retorisks sauklis, vai arī tai ir “klinšains” pamats, uz kura mēs varam būvēt kaut ko stabilu un noturīgu?

Atbildi mums sniedz Svētā Dieva Māte, parādot mums Jēzu – sacīja pāvests. Cerība uz brālīgu pasauli nav ideoloģija, tā nav ekonomiska sistēma, tā nav tehnoloģiskais progress. Cerība uz brālīgu pasauli ir Viņš, iemiesotais Dēls, ko Tēvs ir sūtījis, lai mēs visi kļūtu tādi, kādi esam, proti, Tēva, kas ir debesīs, bērni, un tādējādi brāļi un māsas savā starpā.

“Tādēļ, ar pateicību apbrīnojot pilsētā paveiktā darba rezultātus, apzināsimies, kas ir izšķirošais būvlaukums, būvlaukums, kurā ir iesaistīts katrs no mums: tas ir tas, kurā es katru dienu ļauju Dievam mainīt manī to, kas nav dēla cienīgs, kas nav cilvēcīgs, un kurā es apņemos katru dienu dzīvot kā brālis un māsa savam tuvākajam”, sacīja Francisks. “Lai mūsu Svētā Māte palīdz mums kā cerības svētceļniekiem kopā iet pa brālības ceļu. Lai Kungs mūs visus svētī, piedod mūsu grēku un dod mums spēku virzīties uz priekšu savā svētceļojumā nākošajā gadā!”