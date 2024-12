Pāvests teologiem: teoloģijai ir jābūt pieejamai visiem

9. un 10. decembrī Laterāna Pontifikālajā universitātē notika starptautisks teoloģiskais kongress, kas bija veltīts teoloģijas nākotnei. To rīkoja Kultūras un izglītības dikastērijs. Pirmdien tā dalībniekus audiencē Vatikānā pieņēma pāvests Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot klātesošos, Romas bīskaps salīdzināja teoloģiju ar gaismu. Pateicoties gaismai, lietas iznirst no tumsas, atklājas ļaužu sejas un varam ieraudzīt visa formas un krāsas. Gaisma ir skaista, jo tā panāk, ka lietas kļūst redzamas, bet pati paliek neredzama. Vai kāds no jums ir redzējis gaismu? – jautāja pāvests. Mēs redzam to, ko gaisma izgaismo.

Tāpat arī teoloģija – tā veic nemanāmu, pazemīgu darbu, lai varētu atklāties Kristus un Viņa Evaņģēlija gaisma. No tā izriet jūsu ceļš – teica Francisks teologiem. Meklēt žēlastību un palikt draudzības ar Kristu žēlastībā. Kristus ir patiesā gaisma, kas atnāca šajā pasaulē. Ikviena teoloģija dzimst no draudzības ar Kristu un mīlestības pret Viņa brāļiem un māsām, pret Viņa pasauli.

Viens no jautājumiem, kas šodien teoloģijai sev jāuzdod, ir par to, ko tā dara cilvēces labā. Šajā sakarā pāvests aicināja teologus pārdomāt, vai teoloģijas pagātnes mantojumam vēl aizvien ir kas sakāms mūsdienu izaicinājumiem un vai tas var dot kaut ko nākotnei.

Francisks cita starpā izcēla sieviešu ieguldījumu teoloģijā, sakot, ka teoloģija, ar kuru nodarbojas tikai vīrieši, ir teoloģija pa pusei. Pēc tam pāvests uzsvēra, ka teoloģijai ir jāpalīdz “pārdomāt domu”. Lai to darītu, vispirms ir jāatbrīvojas no vienkāršošanas. Patiesībā, realitāte ir sarežģīta un izaicinājumi ir ļoti dažādi. Vienkāršošana izkropļo realitāti, rada neauglīgas, vienveidīgas domas, polarizācijas un sadrumstalotības – viņš sacīja, norādot, ka tā ir ideoloģiju stratēģija. Ideoloģija ir vienkāršošana, kas nogalina. Tā iznīcina realitāti, domu, kopienu. Ideoloģijas visu reducē līdz vienai idejai, atkārtojot to ar apsēstību, lai gūtu kādu labumu. Kā pretlīdzekli vienkāršošanai pāvests piedāvāja starpdisciplinaritāti un transdisciplinaritāti.

Uzrunas noslēgumā Francisks aicināja teologus panākt, lai teoloģija būtu pieejama visiem. Svētais tēvs ir novērojis, ka pēdējā laikā ir pieaugusi pieaugušo interese par formāciju. Vidēja vecuma vīrieši un sievietes vēlas padziļināt savu ticību un bieži vien iestājas teoloģijas fakultātēs. Pēc pāvesta domām, tā ir arī “pusmūža krīzes” izpausme, un teologiem ir jābūt gataviem šai parādībai un jāizstrādā visiem pieejamas programmas.

Starptautiskajā teoloģiskajā kongresā, kas notika Laterāna Pontifikālajā universitātē, piedalījās 450 teologi no dažādām pasaules valstīm.