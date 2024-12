Francisks: "Slavēsim Dievu par dzīvības brīnumu"

"Man ļoti žēl, ka šodien nebūšu kopā ar jums laukumā, bet es pamazām atveseļojos un tāpēc man jāievēro visi piesardzības pasākumi," teica pāvests Francisks, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no Svētās Martas viesu nama kapelas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Adventa ceturtās svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija ieradušās daudzas ģimenes ar bērniem, kuri atnesa Jēzus figūriņas, kuras tiks noliktas mājās izgatavotajās Betlēmes silītēs. Pārdomas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests Francisks balstīja Lūkasa evaņģēlija pirmajā nodaļā.

Dārgie brāļi un māsas, labdien!

Šodienas Evaņģēlijs mums parāda Mariju, kura pēc eņģeļa pasludināšanas steidzas apmeklēt Elizabeti, savu vecāka gadagājuma tuvinieci (Lk 1,39-45), un kura arī gaidīja bērniņu. Tā ir divu sieviešu tikšanās, kuras ir laimīgas par neparasto mātišķības dāvanu: Marija tikko ieņēmusi Jēzu, pasaules Glābēju (Lk 1, 31-35), un Elizabete, neraugoties uz savu sirmo vecumu, savā klēpī nes Jāni, kurš sagatavos ceļu Mesijam (Lk 1, 13-17).

Abām sievietēm ir iemesls priecāties, un varbūt mums varētu šķist, ka viņas ir tālu no mums, ka tikai viņas ir šī brīnuma varones, kādu mēs parasti nepiedzīvojam. Tomēr vēsts, ko evaņģēlists Lūka vēlas mums nodot dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, ir citāda. Patiesībā, apcerot Dieva glābjošās darbības brīnumainās zīmes, mums nekad nevajadzētu justies attālinātiem no Viņa, bet gan censties atpazīt Viņa klātbūtni un Viņa mīlestību mums visapkārt, piemēram, katras dzīvības dāvanā, katrā bērnā un viņa mātē. Dzīvības dāvana. Televīzijas raidījumā "Pēc Viņa attēla un līdzības" es lasīju skaistu tekstu: "Neviens bērns nav kļūda! Dzīvības dāvana".

Laukumā ir arī māmiņas ar saviem bērniem, un, iespējams, dažas sievietes ir "svētītā stāvoklī", teica Francisks. "Lūdzu, nepaliksim vienaldzīgi pret viņu klātbūtni, iemācīsimies apbrīnot viņu skaistumu un, tāpat kā Elizabete un Marija, apbrīnot topošo māmiņu skaistumu. Svētīsim mātes un slavēsim Dievu par dzīvības brīnumu! Man vienmēr ir paticis redzēt un es pats centos to darīt, proti, redzēt, kad bērna gaidībās esoša sieviete iekāpj autobusā, un viņai uzreiz tiek piedāvāta sēdvieta: tas ir cerības un cieņas žests!" – atzina Svētais tēvs.

Brāļi un māsas, šajās dienās mēs cenšamies radīt svētku atmosfēru ar gaismiņām, Ziemassvētku rotājumiem un mūziku. Bet centīsimies paust prieku ikreiz, kad satiekam māti, kas zem savas sirds nes bērnu. Un, kad tas notiek, lūgsimies savā sirdī un teiksim kā Elizabete: "Svētīta tu esi starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis" (Lk 1, 42); dziedāsim kā Marija: "Mana dvēsele slavē Kungu" (Lk 1, 46). Lai katra dzīvība būtu svētīta un lai ikvienas mātes dēļ pasaulē būtu slavēts Dieva vārds, kurš uztic cilvēkiem spēju dot dzīvību bērniem!

Pēc brīža mēs pasvētīsim "bambinelli" - "mazas figūriņas", kuras jūs esat atnesuši. Arī es esmu atnesis figūriņu, ko man uzdāvināja Santafē arhibīskaps, un to ir darinājuši Ekvadoras iezemieši. Mēs varam sev jautāt: vai es pateicos Kungam par to, ka Viņš ir kļuvis par cilvēku kā mēs, lai dalītos visā, izņemot grēku? Vai es slavēju Kungu un svētīju Viņu par katru dzimušo bērnu? Vai es esmu laipns, kad ceļā satieku topošo māmiņu? Vai es atbalstu un aizstāvu bērnu dzīvības vērtību no viņu ieņemšanas brīža mātes klēpī?

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, svētītā starp visām sievietēm, palīdz mums apbrīnot un pateikties par katras dzīvības noslēpumu.