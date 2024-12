Pāvesta Franciska telefonsaruna ar ASV prezidentu Džo Baidenu

19. decembrī notika telefonsaruna starp pāvestu Francisku un aizejošo ASV prezidentu Džo Baidenu, kura pilnvaras beigsies 20. janvārī. Viens no sarunas galvenajiem jautājumiem bija miera panākšana.

ASV prezidents pateicās pāvestam par viņa ieguldījumu cilvēktiesību veicināšanā un reliģiskās brīvības aizstāvēšanā. Pēc tam viņš pieņēma ielūgumu apmeklēt Vatikānu. Tas notiks 10. janvārī – paziņoja Baltais Nams. Ar demokrātu līderi, ar kuru pēdējos gados ir bijuši daudzi kontakti un tikšanās, Francisks pārrunāja centienus Ziemassvētku laikā veicināt pasaulē mieru.

Svētais tēvs arī pauda bažas par uz nāvi notiesāto ieslodzīto likteni ASV. Tas ir viens no jautājumiem, kas pāvestam ir īpaši svarīgs. Tāpēc 2018. gadā viņš grozīja Katoliskās Baznīcas katehisma 2267. paragrāfu, atgādinot par nāvessoda nepieļaujamību vienmēr un jebkurā gadījumā, jo – kā viņš paskaidroja – cilvēka cieņa netiek mazināta pat tad, ja cilvēks ir izdarījis smagu noziegumu. Vienā no saviem ikmēneša lūgšanu nodomiem, 2022. gadā, Francisks atkārtoti izteica savu “nē” nāvessodam, kas nevis veicina taisnīgumu, bet tikai kurina atriebību. Ņemot vērā tuvojošos Jubilejas gadu, kas būs cerības un žēlsirdības laiks, aptuveni pirms divām nedēļām viņš atgriezās pie šī jautājuma, lai aicinātu spert konkrētus soļus, piemēram, atlaist nabadzīgajām valstīm parādus un visā pasaulē atcelt nāvessodu (līdz 2022. gadam tas bija spēkā 53 valstīs). Tā ir rīcība, kas “ir pretrunā ar kristīgo ticību” un kas “iznīcina jebkādu cerību uz piedošanu un atjaunošanos”, raksta pāvests Jubilejas gada bullā Spes non confundit. Šī gada 8. decemrī, uzrunājot Svētā Pētera laukumā uz lūgšanu “Kunga eņģelis” sanākušos ticīgos, viņš aicināja “lūgties par ieslodzītajiem Amerikas Savienotajās Valstīs, kuri atrodas nāves koridorā.....”. “Lūgsim,” viņš sacīja, “lai viņu sods tiktu mīkstināts, mainīts. Domāsim par šiem mūsu brāļiem un māsām un lūgsim Kungam žēlastību, lai izglābtu viņus no nāves”.

Pēc pāvesta vārdiem tūlīt sekoja ASV Bīskapu konferences aicinājums visiem valsts katoļticīgajiem parakstīt aizejošajam prezidentam Džo Baidenam adresētu lūgumu apžēlot 40 uz nāvi notiesātos, kas šobrīd atrodas federālajos cietumos un gaida nāvessoda izpildi.