Francisks: savu cerību liksim uz Dieva žēlsirdību

8. decembra pusdienlaikā Svētā Pētera bazilikas sakrālajā laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Daudzi no viņiem bija piedalījušies sestdienas pēcpusdienā Vatikānā notikušajā konsistorijā, Kristus piedzimšanas ainas atklāšanas un Ziemassvētku egles iedegšanas ceremonijā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests Francisks komentēja Lūkasa evaņģēlija pirmo nodaļu.

Dārgie brāļi un māsas, labdien un jaukus svētkus!

Šodien, Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos, Evaņģēlijs mums stāsta par vienu no svarīgākajiem un skaistākajiem brīžiem cilvēces pestīšanas vēsturē - par pasludināšanas notikumu (sal. Lk 1,26-38), kad Marijas jā, ko viņa teica eņģelim Gabrielam, ļāva iemiesoties Dieva Dēlam, Jēzum. Šī aina mūsos izraisa izbrīnu un dziļu saviļņojumu, jo Dievs, Visaugstais, Visvarenais, ar eņģeļa starpniecību veic dialogu ar meiteni no Nācaretes, lūdzot viņas sadarbību sava atpestīšanas plāna īstenošanā. Centīsimies šodien atrast brīvu brīdi, lai vēlreiz izlasītu šo svētā Lūkasa evaņģēlija fragmentu, - aicināja pāvests.

Tāpat kā Mikelandželo gleznotajā Ādama radīšanas ainā Siksta kapelā, kur debesu Tēva pirksts pieskaras cilvēka pirkstam, tā arī mūsu atpestīšanas sākumā, svētsvinīgajā brīdī, kad Jaunava Marija izsaka savu jāvārdu, satiekas cilvēciskais un dievišķais. Jauna sieviete no maza ciemata ir aicināta uz visiem laikiem būt vēstures centrā: no viņas atbildes bija atkarīgs cilvēces liktenis, un cilvēce atkal var priecāties un cerēt, jo tās liktenis ir nodots labās rokās. Viņa dāvās pasaulei Pestītāju, kas ieņemts no Svētā Gara, - skaidroja Francisks.

Savā sveicienā eņģelis Gabriels uzrunāja Mariju ar vārdiem «žēlastības pilnā» (Lk 1, 28). Šie vārdi apliecina, ka Marija ir pilnīgi bez grēka. Viņa ir atvērta Dieva Vārdam, cieši vienota ar Kungu. Jaunavā Marijā nav nekā, kas pretotos Dieva gribai, nekā, kas pretotos patiesībai un mīlestībai. Šeit ir viņas svētība, kuru slavē visas paaudzes. Priecāsimies arī mēs, jo Marija mums ir dāvājusi Jēzu, mūsu pestīšanu! – aicināja pāvests.

Brāļi un māsas, apcerot šo lielo noslēpumu, jautāsim sev: uz kā šajā laikmetā, ko satrauc kari un pieaug vēlme valdīt, es lieku savu cerību? Vai uz spēku, naudu, varu, ietekmīgiem draugiem, vai uz Dieva bezgalīgo žēlsirdību? Kur es meklēju savu laimi, kad mediji izplata spīdošus viltus modeļus? Kāds ir manas sirds dārgums? Vai apziņa, ka Dievs mani mīl bez nosacījumiem, ka Viņa mīlestība mani maigi apņem, ka Viņš vienmēr ir gatavs piedot, kad nožēloju grēkus? Vai arī es tikai maldinu sevi, cenšoties par katru cenu aizstāvēt savu viedokli?

Brāļi un māsas, tuvojoties Jubilejas Svēto durvju atvēršanas dienai, atvērsim arī savas sirds un prāta durvis Jēzum, kas ir dzimis no Jaunavas Marijas, un lūgsim viņas aizbildniecību. Es vēlos dot jums padomu. Šodien ir skaista diena, lai veiktu labu grēksūdzi. Ja šodien to nevarat izdarīt, tad centieties aiziet uz grēksūdzi tuvākajā laikā, līdz nākamajai svētdienai, atverot savu sirdi Kungam, kurš piedod visu, visu, visu. Un mēs būsim priecīgi un laimīgi Marijas rokās, - uzrunas noslēgumā teica Svētais tēvs.