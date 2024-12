Pāvests lasa Ziemassvētku vēstījumu "Urbi et orbi" (AFP or licensors)

Jubilejas gads ir īpašas žēlastības laiks, kurā mēs esam aicināti atgriezties pie savas ticības avotiem, samierināties ar Dievu un cilvēkiem. Dieva žēlastība spēj atraisīt katru mezglu, nojaukt katru šķelšanās mūri, uzvarēt naida un atriebības garu, - Ziemassvētku vēstījumā saka pāvests Francisks. Viņš aicina visus cilvēkus un tautas uzdrīkstēties iziet pa Durvīm, kas ir Kristus, un kļūt par cerības svētceļniekiem karu, netaisnību un nabadzības nospiestajā pasaulē.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

25. decembra pusdienlaikā pāvests Francisks lasīja Ziemassvētku vēstījumu "Urbi et orbi" - "Pilsētai un pasaulei".

Dārgie brāļi un māsas, priecīgus Ziemassvētkus!

Šajā naktī atjaunojās noslēpums, kas nebeidz mūs pārsteigt un aizkustināt: Jaunava Marija dzemdēja Jēzu, Dieva Dēlu, un kopā ar svēto Jāzepu ietina Viņu autiņos un noguldīja silītē. Šādu ainu atrada Betlēmes gani, kuri bija prieka pilni, tikmēr debesīs eņģeļi dziedāja: "Gods Dievam un miers cilvēkiem!" (sal. Lk 2, 6-14).

Šis notikums, kas notika pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu, atjaunojās, pateicoties Svētā Gara darbībai, tā paša Mīlestības un Dzīvības Gara, kas darīja auglīgu Marijas klēpi un no viņas cilvēciskās miesas izveidoja Jēzu, darbībai. Un tā arī šodien, šajos grūtajos mūsu laikos, mūžīgais pestīšanas Vārds atkal patiesi iemiesojas, sakot ikvienam vīrietim un sievietei, sakot visai pasaulei: Es tevi mīlu, es tev piedodu, atgriezies pie manis, manas sirds durvis ir atvērtas!

Brāļi un māsas, Dieva sirds durvis vienmēr ir atvērtas, atgriezīsimies pie Viņa! Atgriezīsimies pie sirds, kas mūs mīl un piedod! Ļausim, lai Viņš mums piedod, samierināsimies ar Viņu!

Tāda ir Jubilejas Svēto durvju, kuras es vakar vakarā atvēru šeit, Svētā Pētera bazilikā, nozīme: tās simbolizē Jēzu, pestīšanas durvis, kas atvērtas visiem. Jēzus ir durvis, ko žēlsirdīgais Tēvs atvēra pasaulē, vēstures notikumu epicentrā, lai mēs visi varētu atgriezties pie Viņa. Mēs visi esam kā pazudušās avis, un mums visiem ir vajadzīgs Gans un Durvis, lai atgrieztos Tēva mājā. Jēzus ir Gans, Jēzus ir Durvis.

Brāļi un māsas, nebaidieties! Durvis ir atvērtas, tās ir plaši atvērtas! Nāciet! Samierināsimies ar Dievu! Tad mēs būsim panākuši samierināšanos paši ar sevi un varēsim samierināties cits ar citu, pat ar saviem ienaidniekiem. Jā, Dieva žēlastība spēj visu, tā atraisa katru mezglu, tā nojauc katru šķelšanās mūri, tā izšķīdina naidu un atriebības garu. Nāciet! Jēzus ir miera durvis.

Bieži vien mēs apstājamies tikai pie sliekšņa, mums nav drosmes to pārkāpt, jo tas mums ir izaicinājums. Ieiešana pa Durvīm prasa upuri – spert soli, atstāt aiz muguras strīdus un šķelšanās, lai mestos Bērna, kas ir Miera Karalis, atvērtajās rokās. Šajos Ziemassvētkos, Jubilejas gada sākumā, es aicinu ikvienu cilvēku, ikvienu tautu un nāciju uzdrīkstēties iziet pa Durvīm, kļūt par cerības svētceļniekiem, apklusināt ieročus un pārvarēt šķelšanās!

Lai apklust ieroči nomocītajā Ukrainā! Lai pietiek drosmes atvērt durvis sarunām un dialoga un satikšanās žestiem, lai tādā veidā panāktu taisnīgu un ilgtspējīgu mieru.

Lai apklust ieroči Tuvajos Austrumos! Ar Betlēmes šūpulim pievērstu skatienu, es domāju par kristiešu kopienām Izraēlā un Palestīnā, īpaši Gazā, kur humanitārā situācija ir ļoti nopietna. Lai tiek pārtraukta uguns, atbrīvoti ķīlnieki un tiek sniegta palīdzība bada un kara nogurdinātajiem iedzīvotājiem. Es esmu līdzās arī kristiešu kopienai Libānā, īpaši tās dienvidos, un Sīrijas kristiešu kopienai šajā ļoti delikātajā brīdī. Lai konflikta plosītajā reģionā atveras durvis dialogam un mieram. Un es vēlos šeit pieminēt arī Lībijas iedzīvotājus, mudinot viņus meklēt risinājumus, kas ļautu panākt nacionālo izlīgumu.

Lai Pestītāja piedzimšana atnes cerību Burkinafaso, Mali, Nigēras un Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu reģiona iedzīvotājiem. Humāno krīzi, kas skar šīs valstis, galvenokārt izraisa bruņotie konflikti un terorisma posts, un to saasina klimata pārmaiņu postošā ietekme, kā rezultātā cilvēki zaudē dzīvību un miljoni ir spiesti pārvietoties. Es domāju arī par Āfrikas raga valstu iedzīvotājiem, kuriem es lūdzu miera, saskaņas un brālības dāvanas. Lai Visaugstākā Dēls atbalsta starptautiskās sabiedrības centienus atvieglot humānās palīdzības pieejamību Sudānas civiliedzīvotājiem un uzsākt jaunas sarunas par uguns pārtraukšanu.

Lai Bērns Jēzus iedvesmo politiķus un visus labas gribas cilvēkus Amerikas kontinentā pēc iespējas ātrāk atrast efektīvus risinājumus sabiedriskās harmonijas veicināšanai, īpaši Venecuēlā, Kolumbijā un Nikaragvā, un strādāt, īpaši šajā Jubilejas gadā, lai veicinātu kopējo labumu un no jauna atklātu katra cilvēka cieņu, pārvarot politiskās šķelšanās.

Lai Jubilejas gads kļūst par iespēju nojaukt visus nošķirtības mūrus: gan ideoloģiskos, kas tik bieži iezīmē politisko dzīvi, gan fiziskos, kā piemēram, šķelšanos, kas jau piecdesmit gadus skar Kipras salu un ir iedragājusi tās cilvēcisko un sociālo audeklu. Es ceru, ka izdosies rast savstarpēji saskaņotu risinājumu, kas izbeigs šķelšanos, pilnībā ievērojot visu Kipras kopienu tiesības un cieņu.

Jēzus, par cilvēku tapušais mūžīgais Dieva Vārds, ir tās plaši atvērtās durvis, pa kurām esam aicināti iet, lai no jauna atklātu savas eksistences jēgu un katras dzīvības svētumu, kā arī atgūtu cilvēces saimes pamatvērtības. Viņš mūs gaida uz sliekšņa. Viņš gaida ikvienu no mums, īpaši visneaizsargātākos. Viņš gaida bērnus, visus bērnus, kas cieš no kara un bada. Viņš gaida vecāka gadagājuma cilvēkus, kas bieži vien ir spiesti dzīvot vientulības un pamestības apstākļos. Viņš gaida tos, kuri ir zaudējuši savas mājas vai bēg no dzimtenes, mēģinot atrast drošu patvērumu. Viņš gaida tos, kas ir zaudējuši darbu vai nevar to atrast. Viņš gaida ieslodzītos, kuri, neskatoties uz visu, vienmēr paliek Dieva bērni. Viņš gaida tos, kas tiek vajāti savas ticības dēļ.

Šajā svētku dienā neaizmirsīsim izteikt pateicību tiem, kas klusi un uzticīgi dara labu: es domāju par veselības aprūpes darbiniekiem, kārtības sargiem, tiem, kas iesaistīti tuvākmīlestības darbos, īpaši par misionāriem, kas izkaisīti pa visu pasauli un kas nes gaismu un mierinājumu tik daudziem grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Viņiem visiem mēs vēlamies teikt: paldies!

Brāļi un māsas, lai Jubileja ir iespēja atlaist parādus, īpaši tos, kas nospiež nabadzīgākās valstis. Ikviens ir aicināts piedot saņemtos apvainojumus, jo Dieva Dēls, kas piedzima nakts aukstumā un tumsā, piedod visus mūsu parādus. Viņš atnāca, lai mūs dziedinātu un mums piedotu. Cerības svētceļnieki, dosimies Viņam pretī! Atvērsim Viņam savas sirds durvis, tāpat kā Viņš mums ir atvēris savas Sirds durvis.

Es novēlu jums visiem mierpilnus un svētīgus Ziemassvētkus!