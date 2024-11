Pāvests Itālijas jauniešiem: "Nezaudējiet cerību!"

Sestdien, 16. novembrī, pāvests Francisks pieņēma audiencē Itālijas Jaunatnes Nacionālās padomes delegāciju un izteica tai pateicību par ieguldījumu jaunatnes politikas attīstībā. Svētais tēvs atgādināja to, cik svarīgi ir piedalīties sabiedriskajā dzīvē.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Sveicot klātesošos, no kuriem lielākā daļa bija jaunāki par 35 gadiem, pāvests pauda gandarījumu, ka cerība ir galvenā īpašība, kas raksturo jauniešus. Cerība nekad nepazūd, tā ir iekšējais kodols, kas palīdz pārvarēt grūtības, skepsi un pesimismu – viņš atgādināja. Runājot par padomes lomu, Romas bīskaps mudināja klātesošos kļūt par atstumto, par to, kuriem nav teikšanas, balsi.

“Dialogā ar institūcijām jūs esat padomdevēja struktūra, kas pārstāv jauniešu pasauli vietējā, valsts un Eiropas līmenī”, sacīja Francisks. “Lai to paveiktu, jums ir jāveicina jauniešu aktīva līdzdalība, veidojot ‘tīklus’, kas apvieno daudzas asociācijas, kuras iedvesmo tādas vērtības kā solidaritāte un iekļaušana”.

Jauniešiem ir arī “jārada rosība”, veicot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā – norādīja Romas bīskaps. Viņš pieskārās tādiem nopietniem mūsdienu izaicinājumiem kā sociālā atstumtība, vardarbības pieaugums un iespēju trūkums jauniešiem. Pēc pāvesta domām, ir jāveido “audzināšanas centri”, kuros veidojas cilvēciskas saites, kas balstītas uz cieņu un sadarbību.

Svētais tēvs aicināja Itālijas jauniešus neaizmirst vecāko un jaunāko paaudzi: “Mācieties rotaļāties ar bērniem un rūpēties par vecākiem cilvēkiem: tas padarīs jūsu jaunību auglīgu.” Francisks pieskārās tam, ko viņš nosauca par “skaistumu, kas sniedzas pāri šķietamībām”, kad katrs cilvēks izdzīvo savu aicinājumu ar mīlestību, pašaizliedzīgi kalpojot sabiedrībai, nesavtīgi strādājot savas ģimenes labā un rūpējoties par sociālo draudzību.

Jauniešus, kas iesaistījušies savas valsts politiskajā dzīvē, pāvests aicināja nebaidīties no konfliktiem. Konflikti palīdz mums augt – viņš atgādināja. Tomēr konflikts ir kā labirints, no kura nevar izkļūt vienatnē. No tā izkļūstam citu cilvēku pavadībā, kuri sniedz mums palīdzību. Tikšanās noslēgumā pāvests deva viesiem savu apustulisko svētību un mudināja attīstīt iniciatīvas, ko iedvesmojusi svētā Pjēra Džordžo Frassati dzīve. Viņa drosme, prieks un ticība var kalpot kā piemērs mūsdienu kristiešiem.