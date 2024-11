Pāvests atkārtoti aicina lūgties par mieru Mjanmā, Ukrainā un Svētajā Zemē

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests paziņoja precīzu datumu abām kanonizācijām: svētīgais Karlo Akutis tiks pasludināts par svētu 2025. gada 27. aprīlī, pusaudžu jubilejas ietvaros, bet svētīgais Pjērs Džordžo Frassati 3. augustā, Jauniešu jubilejas laikā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

24. novembrī no Apustuliskās pils loga kopā ar pāvestu Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus sveica divi delegāti no Dienvidkorejas - zēns un meitene, kuri no Portugāles jauniešu rokām saņēma Pasaules Jauniešu dienu simbolu - koka krucifiksu. Kristus Karaļa svētkos tika svinēta Pasaules jauniešu diena diecēžu ietvaros, bet 2027. gadā Pasaules jauniešu dienu svinības notiks Seulā.

Pāvests Francisks apsveica Romas iedzīvotājus un pilsētas viesus, īpaši pieminot svētceļnieku grupas no Maltas, Izraēlas, Bosnijas un Hercegovinas, Slovēnijas un citām valstīm. Atsaucoties uz aktuālajiem notikumiem pasaulē, Svētais tēvs runāja par nozīmīgo gadadienu Mjanmā, kuras iedzīvotāji atceras pirmos studentu protestus, kam vajadzēja novest pie neatkarības un demokrātiskām pārmaiņām, taču, kā sacīja pāvests, līdz pat šai dienai šis sarežģītais process joprojām nav īstenots. Francisks apliecināja garīgo tuvību visiem, kuri vissāpīgāk izjūt konflikta sekas, īpaši pieminot rohindžu tautu, un aicināja veicināt dialogu, kas varētu novest pie stabila miera: "Lieciet ieročiem klusēt, lai varētu sākties sirsnīgs un iekļaujošs dialogs!"

Tikšanās noslēgumā Svētais tēvs vēlreiz aicināja ticīgos izlūgt miera dāvanu daudz cietušajai Ukrainai, Palestīnai un Izraēlai, Libānai un Sudānai.