Francisks: "Amatniecība ir radošuma cildinājums"

Piektdien, 15. novembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Amatnieku un Mazo un Vidējo uzņēmēju konfederāciju. “Amatniecība man ir ļoti tuva, jo tā labi izsaka cilvēka darba vērtību,” teica Francisks, “kad mēs radām ar savām rokām, tajā pašā laikā aktivizējam galvu un kājas, jo darbošanās vienmēr ir domas auglis un kustība pretim citiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Amatniecība ir radošuma cildinājums. Patiešām, amatniekam ir jāprot inertā matērijā saskatīt īpašu formu, ko nespēj uztvert citi. Tas jūs dara par Dieva radošās darbības līdzstrādniekiem. Mums ir nepieciešams jūsu talants, lai piešķirtu jēgu cilvēciskajām aktivitātēm un liktu tām kalpot kopējam labumam.”

Uzrunā viesiem pāvests atgādināja Evaņģēlija līdzību par kungu, kurš trim kalpiem uzdāvina talentus, lai tie nestu augļus. Kamēr divi no kalpiem iedoto naudu liek lietā un nopelna divkārt, viens no kalpiem savus talentus aprok zemē. Viņš ir atteicies no uzņēmējdarbības, jo nav uzticējies ne kungam, ne citiem. Francisks šo līdzību nosauca par “uzticības himnu” Dievam, kurš mūs dara par savu labumu līdzdalībniekiem un mums uzticas, uzticas mūsu atbildībai.

Dažreiz, jo īpaši tad, kad rodas grūtības, krītam kārdinājumā, domādami, ka Kungs ir bargs arbitrs, vai kontrolieris, nevis Tas, kurš iedrošina “ņemt dzīvi savās rokās”. Taču, Evaņģēlijs mūs vienmēr aicina skatīties uz lietām ar ticības skatienu, nedomāt, ka tas, ko esam paveikuši, ir tikai mūsu pašu spēju un nopelnu auglis. “Tas ir mūsu katra vēstures auglis, daudzo cilvēku auglis, kuri mūs ir mācījuši dzīvē iet uz priekšu, sākot jau ar mūsu vecākiem,” norādīja Francisks.

Pāvests cildināja amatnieku darbu, sakot, ka tas izdaiļo pasauli. Tajā pašā laikā viņš atzīmēja, ka dzīvojam kara, vardarbības laikā, kur lielāka peļņa tiek gūta no investīcijām ieroču fabrikās. Taču, ieroči pasauli neizdaiļo, tie ir briesmīgi. Tāpēc, Svētais tēvs aicināja amatniekus, mazos un vidējos uzņēmējus celt mieru, izdaiļojot pasauli. Enciklikā “Fratelli tutti” Francisks ir salīdzinājis miera celtniekus ar amatniekiem, kuri spēj uzsākt atjaunotnes un tikšanās procesus ar saviem talantiem un prasmēm. “Tie ir tie paši talanti un prasmes, ar kurām īstenojat daudzus darbus, kuru mērķis ir izdaiļot pasauli,” teica pāvests saviem viesiem.

Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps norādīja, ka Dievs aicina visus vīriešus un sievietes strādāt amatnieciskā veidā, kā to dara Viņš – strādāt tā miera plāna labā, kāds ir Viņam. Tāpēc Dievs izdala savus talentus, lai tie tiktu izmantoti kalpojumā dzīvībai, nevis aprakti zemē, kur tie paliek sterili kā nāve un iznīcība, gluži kā tas izpaužas karos, uz kuriem vedina Dieva ienaidnieks.

Pāvests pateicās amatniekiem par to, ko tie rada ar savu darbu, kā arī par sociālo devumu, sakot, ka arī tas ir darbs, kas prasa pacietību un plānošanu. Francisks novēlēja, lai amatniekus iedvesmo svēta Jāzepa, arī amatnieka, piemērs un palīdz veikt savu darbu ar radošumu un dedzību.