Pāvests: nāvessods ir nepieņemams

Ierakstā sociālo mediju platformā X pāvests Francisks savā kontā @Pontifex no jauna vēršas pret nāvessodu: “Tas ir uzbrukums personas neaizskaramībai un cieņai”, viņš raksta.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jaunu, uzstājīgu aicinājumu pret nāvessodu pāvests Francisks izsaka savā X kontā @Pontifex deviņās valodās publicētajā ierakstā : “#Nāvessods nekad nav pieņemams, jo tas ir uzbrukums personas neaizskaramībai un cieņai. Es aicinu to atcelt visās pasaules valstīs. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka līdz pat pēdējam brīdim cilvēks var atgriezties un mainīties”.

2023. gadā palielinājies nāvessoda izpilžu skaits

Francisks jau kopš sava pontifikāta sākuma nosoda šo praksi, kas joprojām ir plaši izplatīta vairākās pasaules valstīs. Saskaņā ar jaunākajiem datiem, ko sniegušas organizācijas, kas aktīvi iestājas pret nāvessodu un kuru priekšgalā ir Amnesty International, 2023. gadā reģistrēto nāvessoda izpildes gadījumu skaits ir augstākais gandrīz desmit gadu laikā. Neraugoties uz šo pieaugumu, to valstu skaits, kas izpildīja nāvessodus, ir sasniedzis vēsturiski zemāko atzīmi: tās ir tikai 16 valstis. Vislielākais nāvessodu izpildes skaits ir Irānā. Aiz tās ierindojas Saūda Arābija, Irāka un Pakistāna.



Izmaiņas katehismā

2018. gadā pāvests Francisks apstiprināja grozījumu Katoliskās Baznīcas katehismā jautājumā par nāvessodu. “Baznīca Evaņģēlija gaismā māca,” teikts dokumentā, “ka nāvessods ir nepieņemams, jo tas ir uzbrukums personas neaizskaramībai un cieņai, un tā ir apņēmīgi dara visu, lai to atceltu visā pasaulē” (2267).

Priekšvārds Deila Racinellas grāmatai

Pāvests bez aplinkiem sauc nāvessodu par sabiedrības “indi”. 2023. gada augustā viņš izteica aicinājumu vērsties pret nāvessodu savā priekšvārdā Vatikāna izdevniecībā izdotajai grāmatai “Kristietis nāves soda izciešanas vietā. Mana kalpošana notiesātajiem”. Grāmatas autors ir Deils Racinella, bijušais Volstrītas jurists, kurš kopā ar sievu Sūzenu palīdz ieslodzītajiem Floridā. “Nāvessods nekādā ziņā nav risinājums vardarbībai, kas var piemeklēt nevainīgus cilvēkus. Izpildot nāvessodu, kas jau sen nav nekāda taisnīguma panākšana, tiek veicināta atriebība, kas kļūst par bīstamu indi mūsu civilizētās sabiedrības organismam,” raksta pāvests. “Valstīm vajadzētu rūpēties par to, lai ieslodzītajiem dotu iespēju patiesi izmainīt savu dzīvi, nevis ieguldīt naudu un resursus viņu iznīcināšanā, it kā viņi būtu cilvēciskas būtnes, kas vairs nav cienīgas dzīvot un no kurām būtu jāatbrīvojas”.

Video vēstījums 2019. gada Vispasaules kongresam pret nāvessodu

2019. gadā Eiropas Parlamentā, Briselē, notika 7. Vispasaules kongress pret nāvessodu. Pāvests tā dalībniekiem adresēja video vēstījumu, kurā atgādināja, ka personas cieņa nekad netiek zaudēta, pat izdarot “visļaunākos noziegumus”. Dzīvība ir dāvana, kas ir jāaizsargā, un tā ir “visu pārējo dāvanu un visu pārējo tiesību avots”. Francisks norādīja, ka nekad nevajag atmest domu piedāvāt nožēlas iespēju pat vainīgajam.