Pāvests: karš ir nepiedodams

Trešdienas, 23. oktobra, vispārējās audiences noslēgumā pāvests Francisks atkārtoti aicināja lūgties par mieru visās kara plosītajās valstīs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot tūkstošiem svētceļnieku Svētā Pētera laukumā, Romas bīskaps atgādināja, ka oktobrī ticīgie ir aicināti aktīvāk iesaistīties Baznīcas misijā. “Esiet Evaņģēlija misionāri visur”, viņš mudināja, “sniedzot garīgo atbalstu ar lūgšanu un savu konkrēto palīdzību tiem, kuri cenšas iepazīstināt ar Evaņģēliju tos, kuri to vēl nepazīst”.

Pēc tam pāvests pievērsās kariem:

“Brāļi un māsas, lūgsimies par mieru! Šorīt es saņēmu statistiku par mirušajiem Ukrainā..... Tas ir briesmīgi! Karš ir nepiedodams, karš ir neizbēgama sakāve. Lūgsim Kungu par mieru, lai Viņš to dāvā mums visiem. Neaizmirsīsim Mjanmu, neaizmirsīsim Palestīnu, kas cieš no necilvēcīgiem uzbrukumiem, neaizmirsīsim Izraēlu un neaizmirsīsim nevienu tautu, kas cieš no kara. Brāļi un māsas, daži skaitļi ir šausminoši: šodien vislielāko peļņu gūst investīcijas ieroču kompānijās. Tā ir nāves peļņa! Lūgsimies visi kopā par mieru”.

Sveicot poļu valodā runājošos ticīgos, pāvests Francisks atgādināja, ka iepriekšējā dienā Baznīca atzīmēja svētā Jāņa Pāvila II – “ģimeņu pāvesta” – liturģiskās piemiņas dienu. Svētais vienmēr atgādināja, ka ģimenes spēks nāk no Dieva. “Lūgsim Svēto Garu stiprināt visas ģimenes, lai Viņš tajās atjaunotu pašaizliedzību un prieku būt kopā,” mudināja Francisks.