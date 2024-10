Zem Marijas mīlošā skatiena pāvests lūdzas par mieru pasaulē

“Māte, aizbildini par mūsu briesmās nonākušo pasauli, lai tā sargā dzīvību un atmet karu”, ar šiem vārdiem pāvests 6. oktobra vakarā lūdzās par mieru pasaulē. Svētdien viņš devās uz Svētās Marijas Madžores baziliku Romā, lai kopā ar Bīskapu sinodes dalībniekiem, pie Svētā Krēsla akreditētajiem vēstniekiem un Romas diecēzes ticīgajiem skaitītu Rožukroni un lūgtos par mieru.

Vatican News

Svētā tēva lūgšanas par mieru pilnais teksts:

Ak, Marija, mūsu Māte, mēs atkal esam šeit, tavā priekšā. Tev ir zināmas sāpes un grūtības, kas šinī stundā nomāc mūsu sirdis. Mēs paceļam savu skatienu uz Tevi, mēs ienirstam Tavā skatienā un uzticam sevi Tavai sirdij.

Arī tu, Māte, piedzīvoji smagus pārbaudījumus un cilvēciskas bailes, bet tu biji drosmīga un drošsirdīga: tu visu uzticēji Dievam, tu Viņam atbildēji ar mīlestību, tu sevi nesaudzīgi upurēji. Kā bezbailīga Žēlsirdības sieviete tu steidzies palīgā Elizabetei, tu nekavējoties aptvēri līgavas un līgavaiņa vajadzību Kānas kāzās; tu, palikdama iekšēji stipra, ciešanu nakti Golgātā izgaismoji ar Lieldienu cerību. Visbeidzot, tu ar Mātes maigumu Pēdējo Vakariņu namā iedrošināji nobijušajos mācekļus un kopā ar viņiem saņēmi Gara dāvanu.

Un tagad mēs tevi sirsnīgi lūdzam: pieņem mūsu saucienu! Mums ir vajadzīgs tavs skatiens, tavs mīlošais skatiens, kas mūs pamudina uzticēties tavam Dēlam Jēzum. Tu, kas esi gatava pieņemt mūsu bēdas, nāc mums palīgā šajos netaisnību nospiestajos un karu izpostītajos laikos, noslauki asaras no ciešanu sejām tiem, kas sēro par savu tuvinieku, savu bērnu nāvi, pamodini mūs no miegainības, kas aizēnoja mūsu ceļu, un atbruņo mūsu sirdis no vardarbības ieročiem, lai drīzāk piepildītos Isaja pravietojums: “Viņi pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Jo tauta pret tautu nepacels zobenu un vairs nemācīsies karu” (Jes 2, 4).

Māte, pievērs savu mātišķo skatienu cilvēcei, kas ir zaudējusi prieku, ko nes miers, un brālības izjūtu. Māte, aizbildini par mūsu briesmās nonākušo pasauli, lai tā sargā dzīvību un atmet karu, rūpējas par cietošajiem, nabagiem, neaizsargātajiem, slimajiem un nospiestajiem, un sargā mūsu kopīgās mājas.

Mēs izlūdzam no tevis, Māte, Dieva žēlsirdību, no tevis, kas esi Miera Karaliene! Apskaidro prātus tiem, kas kurina naidu, apklusini ieroču troksni, kas nes nāvi, apturi vardarbību, ko cilvēks perina savā sirdī, un iedvesmo tautu vadītājus tādai rīcībai, kas kalpo mieram.

Marija, Svētā Rožukroņa Karaliene, atraisi egoisma mezglus un kliedē ļaunuma tumšos mākoņus. Piepildi mūs ar savu maigumu, pacel mūs ar savu gādīgo roku un dāvā mums, bērniem, savu Mātes glāstu, kas ļautu mums cerēt uz cilvēces atjaunotni, kur “... tuksnesis būs par auglīgu tīrumu, un auglīgais tīrums kā mežs.

Un tiesa dzīvos tuksnesī, un taisnība mājos uz auglīga tīruma. Un taisnības nopelns būs miers...” (Is 32, 15-17).

Ak, Māte, Salus Populi Romani, lūdz par mums!