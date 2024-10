Francisks jauniešiem: "Celiet troksni, kas dzimst no ideāliem!"

“Vēlos atrasties jums tuvu, vēlos pavadīt jūs darbā,” teica pāvests videovēstījumā Madrides arhidiecēzes jauniešu tikšanās “Madrid Live Meeting 2024” dalībniekiem. Viņš aicināja tos būt drosmīgiem, iet uz priekšu, kustēties.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Jaunietis, kurš nekustas, kurš nerada kustību, kurš ir apstājies, ir miris vecis”, izmantojot šādu salīdzinājumu, brīdināja Francisks. “Celiet troksni,” viņš aicināja jauniešus, “taču, to konstruktīvo troksni, kas dzimst no ideāliem.” Līdz ar to, pāvests pamudināja spāņu jauniešus veikt dialogu ar visiem, pirmkārt, ar veciem ļaudīm, kuri sevī nes tautas gudrību. “Klausieties viņus un lai viņi klausās jūs. Nesaraujiet tautas saknes,” viņš teica.

Francisks norādīja, ka kokam, kuram ir nogrieztas saknes, vairs nav dzīvības sulas. Tāpēc viņš aicināja rūpēties par saknēm, taču darīt to ar radošumu. “Jaunietis, kurš nav radošs, ir nedzīvs. Viņš ir miris jau dzīves laikā,” sacīja pāvests. Meitenes un puišus viņš rosināja iet uz priekšu, būt drosmīgiem un nezaudēt prieku. “Lai Kungs jūs piepilda ar prieku! Nezaudējiet humora izjūtu! Lai Kungs jūs pārpilda ar humoru un žēlastību. Lai Dievs jūs svētī! Dodu jums savu svētību. Un, jūs, lūdzu, neaizmirstiet par mani lūgties! Par labu, protams,” videovēstījuma noslēgumā teica Romas bīskaps.