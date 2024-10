Baznīcai būs 21 jauns kardināls

Svētdienas, 6. oktobra, pusdienlaikā no Apustuliskās pils loga pāvests paziņoja, ka 8. decembrī sasauc Konsistoriju, kura laikā vairākiem arhibīskapiem, bīskapiem un priesteriem – kopā 21 – piešķirs kardināla titulu. Viņu vidū ir lietuviešu tautības arhibīskaps Rolandas Makrickas, kurš ir Svētās Marijas Madžores bazilikas, Romā, koadjutorarhipriesteris.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvesta nosauktie nākamie kardināli ir no visas pasaules – no Peru, Argentīnas, Ekvadoras, Čīles, Japānas, Filipīnām, Serbijas, Brazīlijas, Kotdivuāras, Francijas, Indonēzijas, Irānas, Itālijas, Kanādas un, kā jau minēts, Lietuvas. Vecākajam no viņiem ir 99 gadi, un tas ir bijušais apustuliskais nuncijs, itāļu tautības garīdznieks, Andželo Ačerbi.

Jaunākie no nākamajiem kardināliem ir: 1980. gadā Ukrainā dzimušais Melburnas Svēto Pētera un Pāvila ukraiņu eparhijas bīskaps Mikolajs Bičoks, 1973. gadā Indijā dzimušais priesteris Džordžs Jakobs Kuvakads, kurš šobrīd strādā Vatikāna valsts sekretariātā un ir atbildīgs par pāvesta ceļojumiem, kā arī arhibīskaps Rolandas Makrickas.

Lietuviešu tautības arhibīskaps piedzima Biržai 1972. gada 31. janvārī. 1996. gada 20. jūlijā viņš tika iesvētīts par priesteri Panevēžas diecēzei. Laikā no 1996. līdz 2001. gadam jaunais priesteris bija Lietuvas Bīskapu konferences vicesekretārs un atbildīgais par 2000. gada Lielās kristietības Jubilejas nacionālās komitejas darbu.

2004. gadā Pontifikālajā Gregora universitātē, Romā, priesteris Rolandas Makrickas ieguva doktora grādu Baznīcas vēsturē. 2006. gada 1. jūlijā viņš sāka kalpojumu Svētā Krēsla diplomātiskajā dienestā, strādāja pontifikālajās pārstāvniecībās Gruzijā, Zviedrijā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Gabonā, kā arī Vatikāna valsts sekretariāta Vispārējo lietu nodaļā. No 2021. gada 15. decembra līdz 2024. gada 19. martam viņš veica Santa Maria Madžore bazilikas ārkārtējā komisāra pienākumus. 2023. gada 15. aprīlī minētajā bazilikā viņš tika konsekrēts par bīskapu, bet šī gada 19. martā nominēts par bazilikas koadjutorarhipriesteri.

Pirms nosaukt jauno kardinālu vārdus, pāvests Francisks, uzrunājot uz lūgšanu “Kunga eņģelis” Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, sacīja:

Viņu izcelsme pauž to, ka Baznīca, kas turpina sludināt Dieva žēlsirdīgo mīlestību visiem cilvēkiem uz zemes, ir universāla. Bez tam viņu iekļaušana Romas diecēzē liecina par nesaraujamo saikni starp Svēto Krēslu un atsevišķajām Baznīcām, kas izplatītas pa visu pasauli.

Kardinālu konsistorija sasaukšana pēdējo reizi notika 2023. gada 30. septembrī. Iepriekšējo konsistoriju laikā pāvests Francisks ir iecēlis 142 kardinālus, no kuriem 113 ir balsstiesīgi. No jauno kardinālu vidus tikai viens (Ačerbi) nebūs balsstiesīgs. Desmit ir eiropieši, no kuriem četri – itāļi, seši ir no Amerikas kontinenta, četri – no Āzijas un viens – no Āfrikas. Tādā veidā no šī gada 8. decembra Kardinālu kolēģijā būs 256 locekļi, no kuriem 141 kardināls būs balsstiesīgs.