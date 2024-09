Francisks Med 24 dalībniekiem: brālība – atbilde vienaldzībai

Albānijas galvaspilsētā Tirānā no 15. līdz 21. septembrim norit “Vidusjūras tikšanos” ceturtais posms. Pāvests saieta dalībniekiem ir adresējis video vēstījumu, kurā aicina viņus būt “cerības svētceļniekiem un sekot Dieva zīmēm”, lai “Vidusjūras reģions no jauna atklātu savu visskaistāko seju – brālības un miera seju, un lai jūra vairs nebūtu kapsēta”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vidusjūrai ir jākļūst par brālības un miera jūru, “nevis kapsētu” – uzsver Francisks, Runājot par migrantiem, viņš atgādina, ka katrs cilvēks ir svēts, un aicina atteikties no “baiļu kultūras”, lai atvērtu durvis “pieņemšanai un draudzībai”. Saietā Tirānā piedalās aptuveni 50 jaunieši no 25 Vidusjūras un Melnās jūras reģiona valstīm. Tā temats “Med24 – cerības svētceļnieki. Miera veicinātāji”. Tikšanos atbalsta Vidusjūras reģiona baznīcas.

Uzrunājot jauniešus, pāvests atsauc atmiņā savu pirms 10 gadiem veikto apustulisko ceļojumu uz Albāniju. Tas notika 2014. gada 21. septembrī. Viņš atzina, ka albāņu tauta ir ļoti daudzšķautņaina, bet to vieno drosme. Video vēstījumā Francisks saka: «“Kā jau toreiz teicu jauniešiem “Jūs esat Albānijas jaunā paaudze”, tā arī šodien piebilstu: “Dārgie, Vidusjūras piecu krastu jaunieši, jūs, jaunā paaudze, esat Vidusjūras reģiona nākotne”».

Turpinājumā Svētais tēvs atgādina, ka mieru ir jāveido, bet vienaldzība nogalina. Mēs visi esam cerības svētceļnieki, kas soļo, meklējot patiesību, izdzīvojot savu ticību un būvējot mieru. Dievs atgādina, lai mēs mīlētu “visus cilvēkus bez šķirošanas”. Brālība starp Vidusjūras pieciem krastiem, ko jūs veidojat, ir atbilde – uzsver pāvests. Tā ir labākā atbilde konfliktiem un vienaldzībai, kas nogalina. Vienaldzība nogalina.

Francisks aicina uzlūkot savu tradīciju daudzveidību kā bagātību, ko vēlas Dievs. “Vienotība nav vienveidība”, viņš saka, “un mūsu kultūras un reliģiskās identitātes daudzveidība ir Dieva dāvana”. Vienotība daudzveidībā, viņš atkārto, un “savstarpēja cieņa”. “Ierādiet centrālo vietu to cilvēku balsīm, kuri netiek sadzirdēti,” pāvests aicina jauniešus, īpaši izceļot visnabadzīgākos, “kuri cieš no tā, ka tiek uzskatīti par apgrūtinājumu vai traucēkli”, vai tos, kuriem ”bieži vien ļoti jauniem nākas pamest savu valsti labākas nākotnes meklējumos. Rūpējieties par katru no viņiem”.

Runa nav par skaitļiem, bet par cilvēkiem, un katrs cilvēks ir svēts. Mums pienākas iestāties katra cilvēka cieņas labā. “Atteiksimies no baiļu kultūras, lai atvērtu durvis pieņemšanai un draudzībai”, mudina Romas bīskaps.

Vidusjūra jūs vieno, viņš atgādina, apdzīvojiet to “kā lielu Tiberiādas ezeru, kas uzticēts jūsu aprūpei”, kā “skaistu dārzu, kas jākopj”. Sargājiet “kalpošanas garu jebkuros apstākļos, rūpējieties par katru jūsu rokās uzticēto radību”. Pāvests piemin arī šī reģiona zemju mocekļus, kuru drosme, viņš saka, “var iedvesmot jūsu apņēmību pretoties ikvienai vardarbībai, kas kropļo mūsu cilvēcību, kā to darīja svētīgā Marija Tuči, kad viņai bija tikai divdesmit divi gadi”.

Savu vēstījumu Francisks noslēdz, uzticot jauniešus Marijai, Labā Padoma Mātei, Albānijas aizbildnei. “Mācieties no Viņas Bezvainīgās Sirds,” viņš mudina, “būt nenogurstošiem cerības svētceļniekiem un sekot Dieva zīmēm...”. “...lai Vidusjūras reģions no jauna atklātu savu visskaistāko seju – brālības un miera seju, un lai jūra vairs nebūtu kapsēta”.