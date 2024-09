Pāvests: reliģijas ved pie viena Dieva, mēs visi esam Dieva bērni

13. septembra rītā Singapūras Katoļu koledžā notika starpreliģiju tikšanās, kuras laikā pāvests Francisks mudināja jauniešus tiekties pēc vienotības, kļūt par atbildīgiem pilsoņiem un nodot nākamajām paaudzēm to, ko viņi ir iemācījušies.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Singapūras Katoļu koledžā rīkotais pasākums notika sirsnīgā gaisotnē. Uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies aptuveni 600 cilvēku no vairāk nekā 50 skolām un starpkonfesionālām un reliģiskām organizācijām. Tas bija pēdējais punkts pāvesta Franciska vizītes programmā, noslēdzot 45. apustulisko ceļojumu, kura laikā viņš apmeklēja arī Indonēziju, Papua-Jaungvineju un Austrumtimoru.

Tikšanās laikā jaunieši parakstīja dokumentu "Nākotnes paaudzes apņemšanās strādāt vienotības un cerības labā". Pēc pāvesta uzrunas, kam sekoja klusuma lūgšanas brīdis, jaunieši izteica šādus vārdus: "Mēs, nākamā paaudze, apņemamies būt vienotības un cerības bāka, veicinot sadarbību un draudzību, kas sekmē harmonisku līdzāspastāvēšanu starp dažādu pārliecību cilvēkiem".

Vairāki jaunieši pāvestam uzdeva jautājumus. Svētais tēvs sacīja, ka katrai reliģijai ir savs ticības ceļš, taču ir svarīgi iet kopā vispārējā labuma vārdā. To darot, jauniešiem ir jāiziet no savas komforta zonas un drosmīgi jāiet uz priekšu.

Turpinot sarunu, pāvests norādīja, ka jaunieši, tāpat kā visi citi, kļūdās. "Ir normāli kļūdīties, bet vissvarīgākais ir spēt to apzināties un sākt no jauna". Pusaudži uzdeva jautājumus par mūsdienu tehnoloģiju un sociālo tīklu izmantošanu. Svētais tēvs nosauca šos rīkus par noderīgiem, taču brīdināja neļauties nonākt to verdzībā.

Pēc tam pāvests Francisks aicināja klātesošos pievienoties viņam, lai kopīgi lūgtos par visiem. "Lai Dievs jūs svētī, un, kad, laikam ritot, kļūsiet par vecvecākiem, nododiet to saviem mazbērniem. Dievs ir Dievs visiem, un, ja Dievs ir Dievs visiem," teica pāvests, "tad mēs visi esam Dieva dēli un meitas, mēs visi esam Viņa bērni. Visas reliģijas ir ceļi, kas ved pie Dieva. Dievs ir Dievs visiem," teica Svētais tēvs.