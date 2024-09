Pāvests aicina Papua-Jaungvinejas ticīgos uz garīgo atjaunotni

Vizītes Papua-Jaungvinejā otrās dienas galvenie pasākumi bija pāvesta Franciska vadītais dievkalpojums un Vanimo pilsētas apmeklējums.

Silvija Krivteža - Vatikāns

8. septembra rītā Portmorsbijas Apustuliskajā nunciatūrā Francisks tikās ar Papua-Jaungvinejas premjerministru Džeimsu Marapu. Viņš ir huli tautas, kas ir viena no lielākajām etniskajām grupām valstī, pārstāvis un līderis, bijis izglītības, finanšu un ārlietu ministrs.

Pēc tam Svētais tēvs devās uz Papua-Jaungvinejas pirmā ģenerālgubernatora sera Džona Gīza vārdā nosaukto sporta kompleksu, kurā ietilpst slēgta arēna, baseins, pludmales volejbola un hokeja laukums. 2009. gadā komplekss kopā ar citiem objektiem tika izvēlēts par Klusā okeāna valstu 2015. gada olimpisko spēļu mājvietu.

"Tie, kuri atrodas sociālajā un ekonomiskajā atstumtībā, ir vienoti ar Dievu un tuvākajiem", svētdienas dievkalpojumā uzsvēra Romas bīskaps. Svētajā Misē piedalījās aptuveni 35 000 cilvēku, tostarp valsts premjerministrs Džeimss Marape.

Homīlijā Francisks pārdomāja šīs dienas Evaņģēlija lasījumu, kurā aprakstīta kurlmēmā cilvēka izdziedināšana. Pāvests īpaši pievērsās diviem stāsta elementiem: kurlmēmā attālinātībai un Jēzus tuvumam.

Kurlmēmais vīrs atradās "ģeogrāfiskajā apgabalā, ko mūsdienu valodā varam saukt par "perifēriju". Dekapoles teritorija atrodas aiz Jordānas, tālu no reliģiskā centra - Jeruzalemes". Turklāt viņš ir attālināts no Dieva un cilvēkiem, jo "viņš ir kurls un tāpēc nevar dzirdēt citus, viņš ir mēms un tāpēc nevar sarunāties ar citiem. Šis cilvēks ir nošķirts no pasaules, viņš ir izolēts," sacīja pāvests.

Dieva atbilde uz šo attālinātību, ko mēs visi reizēm sāpīgi izjūtam, ir Viņa tuvums. "Savā Dēlā Dievs vispirms grib parādīt, ka Viņš ir tuvs Dievs, līdzjūtīgs Dievs, kas vada un rūpējas par mūsu dzīvi, pārvarot visus attālumus." Pāvests norādīja, ka tad, kad mēs jūtamies attālināti vai nolemjam ievērot distanci - distanci no Dieva, no saviem brāļiem, no mums atšķirīga cilvēka, "tad mēs noslēdzamies, barikādējamies sevī un galu galā sākam griezties tikai ap savu "ego", kļūstam kurli pret Dieva Vārdu un tuvākā saucienu, un tādēļ nespējam runāt ar Dievu un ar savu tuvāko".

Homīlijas noslēgumā pāvests norādīja, ka šīs dienas Evaņģēlijs nes īpašu vēstījumu Papua-Jaungvinejas iedzīvotājiem: "Jums, brāļi un māsas, kas apdzīvojat šo tālo zemi, Klusā okeāna apskalotu, var rasties priekšstats, ka esat nošķirti, nošķirti no Kunga, nošķirti no cilvēkiem, bet tā tas nav. Nē! Jūs esat vienoti, vienoti Svētajā Garā, vienoti Kungā, un Kungs katram no jums saka: "Effata!", kas nozīmē "Atveries!" Tieši tas ir vissvarīgākais: atvērties Dievam, atvērties saviem brāļiem un māsām, atvērties Evaņģēlijam un padarīt to par savas dzīves kompasu," sacīja Francisks.