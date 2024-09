Pāvests negaidīti ierodas jauniešu festivālā

Pāvests tiekas ar jauniešu festivāla dalībniekiem (AFP or licensors)

Pāvestu Francisku Briselē ar sajūsmu sagaidīja 6000 jauniešu – festivāla "Hope Happiness" dalībnieki. Vatikāna viesa klātbūtne 28. septembra vakarā viņiem bija priecīgs pārsteigums.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Spontānā uzrunā Francisks jauniešiem sacīja, lai viņi nebaidās radīt troksni, palīdzēt viens otram un neatstāt novārtā lūgšanu. Kad no Briseles "Expo" skatuves tika paziņots, ka pēc brīža ieradīsies Francisks, zālē atskanēja skaļi aplausi un saucieni, jaunieši dziedāja un dejoja. Festivālā piedalījās jaunieši no Beļģijas un kaimiņvalstīm, kā arī ģimenes ar bērniem, priesteri, konsekrētās personas un ticīgo grupas. Viņi domāja, ka redzēs pāvestu svētdien, tikmēr Francisks pie viņiem ieradās jau sestdienas vakarā.

Kad pāvests parādījās ratiņkrēslā, starp dūmiem un violetām gaismām, kas atspīdēja no diviem milzīgiem neona krustiem, atskanēja gaviles. Kāds jauns vīrietis itāļu valodā viņam jautāja: "Uztaisīsim pirmo selfiju?"

Pāvests uzsāka dialogu ar festivāla dalībniekiem: "Vai jūs zināt, ko dara jaunieši? Es atbildēšu: jaunieši rada troksni!" No skatuves Francisks norādīja uz bērnu, kas dusēja mātes rokās: "Vai jūs viņu redzat? Viņš ir vislielākais no jums visiem, jo Jēzus mums teica, ka vislielākais ir tas, kurš kļuvis par bērnu. Viņš ir vislielākais no visiem," svētījot vakara zvaigzni, teica Svētais tēvs.