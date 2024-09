Pāvests: "Lai visi kristieši Lieldienas varētu svinēt vienā dienā!"

2024.09.19 Pāvests tiekas ar grupu "Pasqua Together" (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Nākamajā gadā, kad Baznīca atzīmēs gadsimta ceturkšņa Jubileju, kalendāra sakritības dēļ visas kristīgās konfesijas Lieldienas varēs svinēt vienā un tajā pašā dienā. Tas būs nozīmīgs brīdis, kuru papildinās arī 1700 gadu atcere, kopš Nīkajā bija sarīkots pirmais ekumeniskais koncils. Līdz ar Ticības apliecinājuma pieņemšanu, toreiz tika spriests arī par Lieldienu datumu, kurš jau tajā laikā dažādās kristīgajās tradīcijās bija atšķirīgs.

Inese Šteinerte - Vatikāns

19. septembrī, tiekoties ar starpkonfesionālo grupu “Pasqua Together” – “Lieldienas kopā”, minēto jautājumu aplūkoja arī pāvests Francisks. Viņš pastāstīja, ka jau vairākkārt ir saņēmis aicinājumu meklēt šī jautājuma risinājumu, lai Kunga Augšāmcelšanās dienas svinības visiem kristiešiem vienā dienā vairs nebūtu tikai reta sakritība, bet kļūtu par gadskārtēju normu. Pāvests iedrošināja tos, kuri darbojas šajā virzienā, pielikt visas pūles vienotības meklējumos un izvairīties no visa, kas var vest pie vēl lielākas šķelšanās brāļu starpā.

“Lieldienas nenotiek ne pēc mūsu iniciatīvas, nedz arī pēc viena, vai cita kalendāra,” teica pāvests. Viņš atgādināja, ka Lieldienas ir notikušas tāpēc, ka Dievs “tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva tai savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai katrs, kurš Viņam tic, nepazūd, bet iemanto mūžīgo dzīvi” (Jņ 3,16). Svētais tēvs aicināja neaizmirst Dieva primāro lomu, to, ka pirmo soli ir spēris Viņš. “Neaizvērsimies savās shēmās, savos plānos, savos kalendāros, “savās” Lieldienās,” aicināja Francisks, norādot, ka Lieldienas pieder Kristum un ka mums, savukārt, nāks par labu lūgt žēlastību aizvien vairāk kļūt par Viņa mācekļiem, ļaujot, lai Viņš rāda mums ceļu, ko iet un ar pazemību pieņemot aicinājumu, kas kādu dienu jau tika izteikts Pēterim, proti, sekot Viņa pēdās, nedomājot saskaņā ar cilvēcisko loģiku, bet gan ar dievišķo (sal. Mk 8,33).

Tāpēc pāvests mudināja domāt, dalīties un plānot kopā, sev priekšā paturot Kristu un pateicoties par aicinājumu, ko Viņš katram ir adresējis, lai vienotībā kļūtu par Viņa lieciniekiem, lai pasaule ieticētu (sal. Jņ 17,21). Tiekoties ar starpkonfesionālās grupas “Lieldienas kopā” dalībniekiem, pāvests atgādināja, ka kristiešiem ir nepieciešams iet kopā, un lai to darītu, tāpat, kā apustuļiem, ir jāiziet no Jeruzalemes, no vietas, kur jau pati Lieldienu vēsts sāka izplatīties pa pasauli. “Tur atgriezīsimies arī, lai lūgtu Miera Princi, lai Viņš šodien dāvā savu mieru,” noslēgumā teica pāvests.