Pāvests bērnu ar invaliditāti vidū: viņi ir mūsu skolotāji

10. septembrī, plkst. 8.35 pēc vietējā jeb 1.35 pēc Romas laika, pāvests ieradās "Irmãs Almas" skolā, kurā mācās bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skola nodrošina bērniem terapijas nodarbības vairākas reizes nedēļā, dot iespēju piedalīties dažāda veida aktivitātēs, sniedz palīdzību ģimenēm. "Irmãs Almas" – laju misionāru institūts Austrumtimorā darbojas kopš 2004. gada. Tas dibināts pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados Malangā, Austrumjavā, un darbojas izglītības, ģimeņu atbalsta un bērnu invalīdu aprūpes jomā.

Romas bīskapu ar dziesmu sagaidīja institūta pārstāvji un vairāki bērni tradicionālos tērpos. Šķērsojis skolas pagalmu, pāvests ienāca Svētā Vincenta no Paula zālē, kur tikās ar 50 bērniem un 28 māsām. Viens no bērniem Vatikāna viesim pasniedza tradicionālo šalli (tais).

"Viena lieta man vienmēr liek aizdomāties: kad Jēzus runā par Pēdējo tiesu, Viņš dažiem saka: "Nāc ar mani. Taču Viņš nesaka: nāc ar mani, jo tu esi kristīts, jo tu esi saņēmis Iestiprināšanas sakramentu, jo tu esi noslēdzis laulību Baznīcā, jo tu nemelo, nezodz... Nē. Viņš saka: nāc ar mani, jo tu esi par mani rūpējies. Jēzus saka: nāc ar mani, jo tu rūpējies par mani: kad es biju izsalcis, tu mani paēdināji, kad es biju izslāpis, tu man devi dzert, kad es biju slims, tu mani apmeklēji, un tā tālāk. Es to saucu par "il sacramento dei poveri", par "nabagu sakramentu". Tā ir mīlestība, kas uzmundrina, ceļ un stiprina. Bez mīlestības mēs nevaram saprast Jēzus mīlestību, kurš atdeva savu dzīvību par mums. Mēs nevaram saprast Jēzus mīlestību, ja paši nepraktizējam mīlestību. Dalīties ar tiem, kam visvairāk nepieciešama palīdzība, ir katra kristieša programma. Es sirsnīgi pateicos jums par to, ko jūs darāt, un es vēlos pateikties arī meitenēm un zēniem, kuri sniedza liecību par to, ka ļauj Dievam par viņiem rūpēties. Jo tieši viņi ir tie, kas mums māca, kā mums jāļauj Dievam par sevi rūpēties. Ļaut par sevi rūpēties Dievam, nevis tik daudzām idejām, projektiem vai kaprīzēm. Ļaujiet Dievam par sevi rūpēties. Viņi ir mūsu skolotāji. Paldies jums par to", sacīja Francisks.

Tikšanās noslēgumā pāvests uzdāvināja Svētās ģimenes attēlu. Norādot uz to, Romas bīskaps teica: "Jāzeps rūpējas par Jaunavu Mariju, un Jaunava Marija rūpējas par Jēzu. Svarīgākais cilvēks, kurš ļauj par sevi rūpēties visvairāk ir Jēzus. Viņš ļauj, lai par Viņu rūpējas Marija un Jāzeps".