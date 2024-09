Pāvesta negaidītā vizīte Briseles Svētā Jāzepa namā

27. septembrī pēc tikšanās ar amatpersonām, diplomātiskā korpusa un sabiedrības pārstāvjiem Lākenas pilī Svētais tēvs negaidīti ieradās Svētā Jāzepa namā Briselē, kur dzīvo vecāka gadagājuma cilvēki. Par viņiem rūpējas Mazās Nabadzīgo māsas. Šajā centrā savas dzīves pēdējos gadus pavadīja arī priesteris Pēteris Dupats.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Apmeklējumu ārpus programmas Francisks veica laikā, kas bija paredzēts atpūtai. Kad māsas sveica pāvestu, pateicoties viņam par sagādāto pārsteigumu, viņš atbildēja, ka to darījis ar lielu prieku. Vatikāna viesi sagaidīja ģitāras skaņas un dziesma, ko izpildīja centra iemītnieki, kurā dzīvo vecāka gadagājuma cilvēki ar smagām slimībām un finansiālām problēmām. Jau vairāk nekā gadsimtu šis nams uzņem un aprūpē cilvēkus, kuriem tas ir nepieciešams. Tā ir arī vieta, kur mazināt vientulību un atstumtību, kā to vēlējās centra dibinātāja svētā Marija no Krusta (Joanna no Juganas).

Pāvests franču valodā sveica kādu 102 gadus vecu iemītnieci un lūdza viņu katru dienu par viņu lūgties. Svētais tēvs sarunājās arī ar kādu itālieti no Bari, kura jau 60 gadus dzīvo Beļģijā. Sirsnīgā tikšanās noslēdzās ar kopīgu lūgšanu "Tēvs mūsu" un pāvesta svētību.

Francisks sestdienas rītā tikās ar Eiropas Komisijas un citu institūciju pārstāvjiem, ziņo Svētā Krēsla preses dienests. Romas bīskaps sveica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieci Margariti Šinasu, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieci demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravku Šuicu, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvi Eiropas Savienībā Oksanu Domenti un PVO Eiropas reģionālo direktoru Hansu Kluge. "Pēc tam pāvests, tāpat kā vakar no rīta, apstājās ceļā, lai sasveicinātos ar cilvēkiem, īpaši bērniem un jauniešiem, kas bija ieradušies viņu sagaidīt pie apustuliskās nunciatūras," informē Svētā Krēsla preses dienesta vadītājs Mateo Bruni.