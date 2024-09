Lidojuma laikā uz Indonēziju, pāvests sasveicinās ar žurnālistiem

Pāvests ir devies 45. starptautiskajā apustuliskajā ceļojumā. Pirmais lidojuma posms – Roma-Džakarta. Lielākā daļa Svētā tēva ceļabiedru ir žurnālisti, kas pārstāv dažādu valstu medijus. Pavisam Francisku pavada 80 informācijas jomas darbinieku. Viņu vidū ir arī to valstu pārstāvji, kuras pāvests šajās dienās apmeklēs.

Salvatore Černucio - Vatikāns/Roma-Džakarta

“Pateicos jums par to, ka dodaties šajā ceļojumā. Paldies par jūsu kompāniju. Domāju, ka tas ir visgarākais ceļojums, ko esmu veicis,” teica pāvests, paņēmis rokās mikrofonu un aizgājis uz lidmašīnas aizmuguri. Tūlīt pēc tam, viņš sveica katru savu ceļabiedru individuāli viņu sēdvietās. Žurnālisti pasniedza pāvestam vēstules un dāvanas. Dāvanu vidū bija VII gadsimta obeliska reprodukcija no senās Ķīnas galvaspilsētas Šiaņas. Uz obeliska un tā reprodukcijas ir rodams iegravējums, kas liecina par Evaņģēlija sludināšanu šajā lielajā Āzijas zemē. Tekstā lasāms, ka to veicis kāds misionārs, vārdā Aluobens, kurš Ķīnā bija ieradies no Persijas. Otrajā obeliska un tā reprodukcijas pusē var lasīt vārdus “Da Čin”, ar kuriem ķīnieši apzīmē sīru kristiešu kopienu, kas tajā gadsimtā bija nostabilizējusies Ķīnā. Pāvests paņēma dāvanu un piespieda sev pie krūtīm, tādējādi apliecinot mīlestību uz Ķīnu, ko ne vienreiz vien ir paudis sava pontifikāta laikā.



Francisks izrādīja aizkustinājumu arī par divām citām dāvanām. Tās liecināja par migrantu traģēdiju. Vienu no dāvanām pasniedza franču ziņu aģentūras AFP korespondents Klements Melki, kurš 15 dienas sekoja līdzi glābējkuģa “Mar Jonio” darbam. Svētajam tēvam tika uzdāvināts gaismeklis – viens no tiem, kurus bēgļi izmanto atklātā jūrā, lai rastu ceļu, vai, lai sūtītu palīdzības signālu briesmu gadījumos. Pāvests sacīja, ka viņam šī dāvana “iet pie sirds”.

Savukārt, spāņu žurnāliste, “Radio Cope” pārstāve Eva Fernandeza kļuva par kādas dēlu zaudējušas ģimenes balsi. Viņa Svētajam tēvam uzdāvināja krekliņu, kas 11 gadus vecam zēnam, vārdā Mateo, bija mugurā brīdī, kad šī gada 18. augustā savā dzimtajā ciematā netālu no Toledo viņš kopā ar draugiem spēlēja futbolu. Spēles laikā Mateo nogalināja kāds vienaudzis ar mentāla rakstura traucējumiem. Šis notikums sacēla milzīgu vētru sabiedrībā pēc tam, kad daži politiķi notikušajā vainoja migrantus, kuri bija nometināti netālu esošajā viesnīcā. Mateo ģimene šo versiju vienmēr ir noliegusi, taču tas nav spējis nomierināt polemiku, kas vērsta pret migrantu uzņemšanu.

Saņēmis Mateo krekliņu, ko caur žurnālisti pāvestam vēlējās nodot zēna vecāki, Francisks to pasvētīja un pieņēma līdz ar pavadošo vēstuli. Tāpat kā iepriekšējās dāvanas, viņš to piespieda sev pie krūtīm. Pāvests vēlreiz pateicās žurnālistiem, kuri atspoguļos viņa ceļojumu pa Āziju un Okeāniju, kas kopumā aizņems ap 33 000 kilometru.

Publicēšanai latviešu valodā sagatavoja Inese Šteinerte