Francisks tiekas ar ES Padomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu

Vizītes Beļģijā pēdējās dienas rītā pāvests Francisks tikās ar Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Eiropas Savienības Padomes vadītāju Francisks pieņēma audiencē Briseles apustuliskajā nunciatūrā. Tā bija Svētā tēva otrā privātā tikšanās ar Eiropas Savienības vadības pārstāvjiem. Piektdien, 27. septembrī, pāvests tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Margaritis Šinasu no Grieķijas.

29. septembrī, plkst. 10.00 pāvests celebrēja Svēto Misi karaļa Boduēna vārdā nosauktajā stadionā galvaspilsētas Heiselas rajonā, kurā piedalījās aptuveni 35 000 cilvēku. Mises laikā pāvests Francisks beatificēja spāņu karmelītu māsu Annu no Jēzus, kura dzimusi 1545. gadā Medina del Campo un mirusi 1621. gadā Briselē. Viņa piedalījās daudzu klosteru dibināšanā Spānijā un ārzemēs. Annas no Jēzus kanonizācijas process sākās drīz pēc viņas nāves 17. gadsimtā.

Svētās Mises noslēgumā pāvests atvadījās no Beļģijas karaliskā pāra, kā arī no Luksemburgas lielhercogu pāra. Plkst. 13.00 Francisks no Melsbrikas militārās bāzes devās ceļā uz Romu. Lidojuma laikā paredzēta preses konference.