Medžugorje: Svētā tēva vēstījums jauniešiem

Pāvests adresējis vēstījumu 35. Jauniešu festivāla dalībniekiem, kas no 1. līdz 6. augustam notiek Medžugorjē. Francisks viņus aicina klausīties Dieva Vārdu un būt cerības, mīlestības un miera vēstnešiem pasaulē.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

“Marija sev izvēlējās labāko daļu” – ir 35. Jauniešu festivāla tēma. Komentējot šos vārdus no Lūkasa evaņģēlija (Lk 10, 42), pāvests sniedz dažus īsus ieteikumus jauniešu garīgajai izaugsmei un viņu iesaistei Baznīcā un sabiedrībā. Viņš novēl, lai tikšanās ar Kungu Jēzu vienotībā ar Jaunavu Mariju iekvēlinātu viņos ticības liesmu.

Jēzus ar savu sacīto Lācara un Marijas māsai Martai atgādina mums, ka patiesa mācekļa pieeja ir klausīties Kunga Vārdu – vēstījumā raksta Romas bīskaps. Marija saprot, ka Kungs ir ienācis viņas namā, bet Viņš vēlas ienākt arī viņas sirdī. Patiesībā viņa apsēžas pie Viņa kājām, lai Viņu klausītos, tādējādi izvēloties labāko daļu, kas “viņai netiks atņemta”.

Vēl viena īsta mācekle ir Marija no Nācaretes. Dievs ienāca šīs jaunās meitenes mājās un uzrunāja viņu. Viņa pieņēma Dieva Vārdu savā sirdī un piedalījās Viņa plānā, būdama pilnībā atvērta, kad Dievs, piepildoties laikam, sūtīja savu Dēlu. Viņa klusībā atradās krusta pakājē, kad Jēzus, Dieva Dēls un viņas Dēls, izpirka pasauli; viņa sekoja apustuļiem Vasarsvētku dienā, kad no Svētā Gara piedzima Baznīca. Ļaujot Dieva Vārdam ienākt savā sirdī, Jaunava Marija uzticīgi un uzmanīgi pildīja savu misiju. Arī viņa izvēlējās labāko daļu: Kungu Jēzu.

Turpinājumā pāvests aicina jauniešus kļūt par īstiem Kristus mācekļiem. “Palieciet Mācītāja klātbūtnē, lai pārdomātu Dieva Vārdu, ļaujot tam apgaismot jūsu prātu un sirdi, lai atklātu, kāds ir Tēva plāns attiecībā uz katru no jums, un sadarbotos pie tā īstenošanas”, viņš raksta. Francisks viņus mudina izveidot ciešu saikni ar Evaņģēliju un nēsāt to līdzi, lai tas būtu kā kompass, kas rāda ceļu, pa kuru iet. To lasot, mēs iepazīstam Kristu, “par cilvēku tapušo Dieva Dēlu”. Pāvests atgādina svētā Hieronīma vārdus: “Nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu”. Viņš mudina arī smelt spēku Izlīgšanas un Euharistijas sakramentos, un apmeklēt Kungu Vissvētākā Sakramenta adorācijā, kas ir nekas cits kā sirsnīga satikšanās ar Viņu.

“Turklāt īsts māceklis, kļūdams gudrs un stiprs Garā, noteikti nodod Dieva Valstību citiem, jo sludināt Dieva Vārdu ir ne tikai priesteru un ticīgo, bet arī jūsu, dārgie jaunieši, pienākums”, atgādina Svētais tēvs. “Jums ir jābūt drosmei runāt par Kristu savās ģimenēs, vidē, kur jūs mācaties un strādājat, kā arī savā brīvajā laikā. Sludiniet Viņu galvenokārt ar savu dzīvi…. Kungs vēlas, lai jūs būtu bezbailīgi Labās vēsts apustuļi un jaunas cilvēces veidotāji”. Vēstījuma noslēgumā pāvests apliecina, ka lūdzas, lai Dievmātes piemērs iedvesmo jauniešus būt cerības, mīlestības un miera vēstnešiem pasaulē, un aicina lūgties arī par viņu.