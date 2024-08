Francisks tiekas ar Beirūtas ostā notikušās traģēdijas upuru tuviniekiem

Pāvests atzinās saviļņojumā, 26. augustā pieņemot audiencē Beirūtas ostā pirms četriem gadiem bojāgājušo tuviniekus. Francisks pastāstīja, ka viņš ir daudz lūdzies un joprojām turpina lūgties par toreiz notikušās eksplozijas upuriem. “Pateicos Dievam, ka šodien varu jūs satikt un personīgi jums apliecināt savu tuvību. Kopā ar jums prasu patiesību un taisnību, kas nav atnākušas: patiesību un taisnību,” viņš teica.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Šis jautājums ir sarežģīts un neērts, pār to kā smags slogs gulstas varas un kontrastējošas intereses. Taču, pār visu ir jāvalda patiesībai un taisnībai. Ir pagājuši četri gadi. Libānas tautai un jums pirmajiem ir tiesības vārdos un faktos saņemt atbildes, kas liecina par atbildību un caurskatāmību,” turpināja Svētais tēvs, uzrunājot libāniešus. Viņš pauda sāpes, ik dienu redzot mirstam daudzus nevainīgos kara dēļ Tuvo Austrumu reģionā. Palestīna, Izraēla un Libāna maksā kara cenu.

Pāvests kārtējo reizi atgādināja, ka karš vienmēr ir izgāšanās, politikas un cilvēcības izgāšanās. Pasauli tas atstāj sliktāku, nekā pirms tam. Francisks atgādināja svētā Jāņa Pāvila II teikto 1989. gada “Vēstījumā visiem Katoliskās Baznīcas bīskapiem par situāciju Libānā”, proti, “Libāna ir vēsts un šī vēsts ir miera plāns”.

“Libāna ir un tai ir jāpaliek par miera vēsti,” uzsvēra pašreizējais pāvests. Viņš norādīja, ka “Libānas aicinājums ir būt par zemi, kur dažādas kopienas dzīvo, kopējo labumu liekot pirms partikulārajiem labumiem, kur dažādas reliģijas un konfesijas tiekas brālīguma garā.”

“Brāļi un māsas,” tikšanās noslēgumā sacīja pāvests, “vēlos, lai katrs no jums kopā ar manu mīlestību sajustu arī visas Baznīcas mīlestību. Svētais tēvs no sirds pateicās Libānas Baznīcas ganiem, reliģiskajiem un reliģiskajām par to, ko viņi ir darījuši un turpina darīt. Romas bīskaps apliecināja, ka libānieši nav vieni un Baznīca tos neatstās vienus, bet paliks ar tiem solidāra lūgšanās un konkrētos tuvākmīlestības darbos.

Pateicies ciemiņiem par ierašanos, pāvests teica: “Jūsos redzu ticības cēlumu, cerības diženumu. Tas ir gluži tāds pats kā jūsu zemes simbola – ciedra, cēlums un diženums. Ciedri mūs aicina pacelt skatienu uz augšu, uz Debesīm: Dievā ir mūsu cerība, tā, kas nepieviļ. Mūsu cerība nepieviļ! Lai Jaunava Marija no savas svētnīcas Harisā vienmēr ir nomodā pār jums un pār Libānas tautu. No visas sirds jūs svētu. Nesu jūs savās lūgšanās un arī jūs aicinu palūgties par mani. Paldies!”