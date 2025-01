Roma: bezpajumtnieki apmeklēs mūzikla «Bernadete no Lurdas» pirmizrādi

«Pēdējie būs pirmie,» - Vatikāna medijiem saka kardināls Konrāds Krajevskis, komentējot 1600 bezpajumtnieku uzaicināšanu uz mūzikla «Bernadete no Lurdas» pirmizrādi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Muzikālā izrāde itāļu valodā notiks 16. janvārī Conciliazione auditorijā, bet otrdienas vakarā to noskatīsies bezpajumtnieki kopā ar Vatikāna labdarības dikastērija prefektu. Šo izrādi, kas 2019. gadā tika iestudēta Francijā, jau ir noskatījušies vairāk nekā 400 000 skatītāju. Tas ir uz reāliem faktiem balstīts stāsts par svēto Bernadeti Subirū un Jaunavas Marijas parādīšanos.

«Bernadete no Lurdas» itāļu valodā

Iestudējums ar itāļu māksliniekiem būs pirmā izrāde Jubilejas gadā. «Cerībai veltītā gada sākumā notiks izrāde, kas stāsta par svēto Bernadeti no Lurdas. Pirmizrādē piedalīsies bezpajumtnieki, kuri dzīvo Romas ielās. Mēs saņēmām 1600 biļetes uz izrādes ģenerālmēģinājumu Auditorium via della Conciliazzione zālē, kas atrodas netālu no Svētā Pētera bazilikas. Tā ir cerības pilna izrāde,» uzsver kardināls Krajevskis. Viņš pauda prieku, ka «šo lielo cerības jubileju mēs sākam ar izrādi, parādot jaunu meiteni, kura īsteno no Dievmātes saņemto dāvanu».

Bernadete līdzīga mūsdienu pusaudzēm

Slavu ieguvušā mūzikla «Bernadete no Lurdas» itāļu versijas jaunā zvaigzne ir Gaja Di Fusko. Aktrise uzsver, ka viņas varone nes mūsdienu jauniešu jautājumus un sapņus. «Bernadete no Lurdas man ir kļuvusi ļoti tuva, šķiet, ka viņa ir tāda pati kā es, un viņai piemīt mūsdienu meitenēm līdzīgas rakstura iezīmes,» saka galvenās lomas atveidotāja, piebilstot, ka viņas Bernadete ir uzņēmīga personība, kurai, neraugoties uz sarežģīto situāciju, kurā viņa nonāk, ir savs viedoklis, ko viņa ar drosmi un apņēmību aiznes līdz galam. «Tā kā nāku no katoliskas ģimenes, es zināju, kas ir Bernadete, bet nekad par to īpaši neinteresējos. Es viņu atklāju tikai tagad,» uzsver Gaja di Fusko. Itāļu aktrise saka: «Mana varone runā par daudzām svarīgām vērtībām un izvēlēm. Tā ir muzikāla izrāde ikvienam, īpaši jauniešiem, lai viņi spētu aizstāvēt savus uzskatus. Es aicinu jauniešus uz šo izrādi un iesaku viņiem iedvesmoties no šī tēla».

Ideja par mūziklu par svēto Bernadeti Subirū radās 2010. gadā, kad toreizējā mūzikla par Robinu Hudu producenti un visa aktieru trupa viesojās Neversā netālu no Lurdas. Toreiz viņi nolēma doties uz Vissvētākās Jaunavas Marijas svētnīcu, lai pateiktos par panākumiem. Viņi Masabielles grotā noklausījās stāstījumu par Dievmātes parādīšanos, un radās ideja Bernadetes stāstu izstāstīt mūziklā. Izrāde pirmo reizi tika iestudēta Lurdā 2019. gadā, un tā guva milzīgus panākumus. Mūzikls tika izrādīts arī Pasaules Jauniešu dienās Panamā, un tagad tas būs daļa no 2025. jubilejas gada kultūras pasākumiem.