Pakistāna: svētceļojums pie jaunieša, kurš vieno visu konfesiju kristiešus, kapa

Akašs Baširs, jauns katolis, kuram Lahores diecēze ir uzsākusi beatifikācijas procesu, ir personība, kas apvieno visu konfesiju kristiešus un ir garīgais orientieris Pakistānas jauniešiem un visai vietējai sabiedrībai. 18. janvārī, sākoties Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību, grupa dažādu Pakistānas kristīgo konfesiju ticīgo devās svētceļojumā pie viņa kapa, kur notika ekumeniskā lūgšana.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais jauneklis, Akašs Baširs, 2015. gadā atdeva savu dzīvību, lai novērstu teroraktu pret baznīcu, kas bija pilna ticīgo. Viņam bija 20 gadu, bija ļoti aktīvs Svētā Jāņa draudzē, Lahoras rajonā. 2015. gada 15. martā viņš, iedams iekšā baznīcā, pamanīja ar sprāgstvielu jostu bruņojušos vīrieti, kurš centās iekļūt dievnamā. Baširs ar lielu drosmi satvēra spridzinātāju un apturēja viņu. “Es miršu, bet nelaidīšu tevi iekšā”, sacīja Baširs. Terorists uzspridzinājās, nogalinot arī viņu. Tādā veidā viņš izglāba dzīvību daudziem nevainīgiem cilvēkiem. Šo jaunekli uzskata par draudzības tiltu un dialoga ar musulmaņiem veidotāju.

Ekumeniskās lūgšanas laikā, 18. janvārī, liecību sniedza viens no toreizējā terorakta lieciniekiem. Tas bija protestantu mācītājs Ašans Hohars. “Es īpaši atceros, kā uz viena no līķu maisiem uzrakstīju Akaša Bašira vārdu,” viņš stāstīja aģentūrai Fides. “Tas bija aizkustinošs brīdis, kad es ieraudzīju zēna seju. Lai gan viņš bija nedzīvs, mani pārsteidza viņa skaistums, mani dziļi aizkustināja smaids un miers, kas staroja no Akaša sejas. Viņš izstaroja gaišumu un svētumu, kas atgādināja pirmo kristiešu mocekļu piemiņu”. Pēc toreizējā uzbrukuma pats mācītājs Hohars, kurš bija nepārtrauktas iebiedēšanas upuris, bija spiests uz kādu laiku pamest Pakistānu un tagad, aizkustinājuma pilns, īstenoja savu vēlmi apmeklēt Akaša Bašira kapu.

Ekumēniskajā lūgšanā Lahoras kapsētā piedalījās arī protestantu mācītājs Rokijs, kurš bija ieradies kopā ar savas draudzes jaunajiem locekļiem. Viņš sacīja: “Akašs dod mums spēcīgu vēstījumu - palikt nelokāmiem ticībā. Katra no mums ziņā ir mīlēt un sargāt savu kopienu, sekojot Akaša piemēram, kurš upurēja savu dzīvību par Dievu, par savu Baznīcu un par cilvēkiem.” Mācītājs citēja fragmentu no Atklāsmes grāmatas, kur teikts: “Esi uzticīgs līdz nāvei, un Es tev došu dzīvības vainagu” (Atkl 2, 10), mudinot ticīgos padarīt ticību par savas dzīves stipro klinti. Klātesošie ar aizkustinošiem vārdiem lūdzās, lasīja un pārdomāja Bībeles pantus un klusumā lūdza Dieva kalpa Akaša Bašira aizlūgšanu par dažām īpašām situācijām.

Pēc tam ticīgie apmeklēja Svētā Jāņa katoļu baznīcu Juhanabadā, Lahoras rajonā, vietā, kur Akašs Baširs atdeva savu dzīvību. “Akaša Bašira mantojums ir kļuvis par spēcīgu vienotības un kopības starp reliģijām simbolu: viņa tēls piesaista dažādu konfesiju cilvēkus un pat nekristiešus, pamudinot viņus apmeklēt un lūgties pie viņa kapa,” sacīja franciskāņu priesteris Lācars Aslams aģentūrai Fides. “Ar savu upuri Akašs Baširs turpina iedvesmot Pakistānas ticīgos būt solidāriem, sargāt savu ticību un ikdienas dzīvē iemiesot mīlestības, miera un dialoga vērtības”.