Tallinā sākas 47. Eiropas Jauniešu tikšanās

"Universālajai Baznīcai jūs visi esat vajadzīgi, lai sludinātu Labo vēsti par Dieva mīlestību," - lasām pāvesta Franciska vēstījumā 47. Eiropas Jauniešu tikšanās dalībniekiem, kas 28. decembrī sākās Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vēstījumu Tezē rīkotās tikšanās dalībniekiem Svētā tēva vārdā parakstīja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins.

«Dārgie jaunieši,

Šogad jūs tiekaties Baltijas jūras krastā, Tallinā, lai piedalītos Tezē kopienas rīkotajā 47. Eiropas Jauniešu saietā. Pāvests Francisks sūta sirsnīgus sveicienus jums, kā arī kopienas brāļiem, dažādu kristīgo konfesiju vadītājiem Igaunijā un visiem labas gribas cilvēkiem, kas jūs uzņem gada nogalē.

Sava apustuliskā ceļojuma laikā uz trim Baltijas valstīm 2018. gada septembrī Svētais tēvs tikās ar jauniešiem Kārļa luterāņu baznīcā Tallinā un teica vārdus, kas raksturo to, ko jūs šajās dienās piedzīvojat: "Vienmēr ir labi sanākt kopā, ieklausīties dzīves liecībās, izteikt savas domas un vēlmes, un ir ļoti labi būt kopā mums, kas ticam uz Jēzu Kristu." (Ekumeniskā tikšanās ar jauniešiem, 2018. gada 25. septembris).

Eiropas jauniešu tikšanās, kas norisinās dalīšanās un brālības garā, ir īpaši svarīga šodienas kontekstā, kad pasaule piedzīvo nopietnus pārbaudījumus. Daudzas valstis iezīmē vardarbība un karš, daudzi cilvēki cieš no necilvēcīgas izturēšanās, vēl citus mulsina nevienlīdzība mūsu sabiedrībās, kā arī nopietni draudi apkārtējai videi.

Taču šajās dienās Tallinā jūs vēlaties "cerēt pāri visām cerībām", kā vēstulē raksta Tezē kopienas vadītājs brālis Metjū. Šis aicinājums, kas ir daļa no 2025. Jubilejas gada tēmas, ir adresēts arī katram no jums: "Ceļojiet ar cerību! Cerība pārvar nogurumu, krīzi un nemieru, sniedzot spēcīgu motivāciju iet uz priekšu, jo tā ir dāvana, ko saņemam no paša Dieva: Viņš piepilda mūsu laiku ar jēgu, apgaismo mūs mūsu ceļā, rāda mums dzīves virzienu un mērķi" (Vēstījums 39. Pasaules jauniešu dienai, 2024. gada 24. novembris).

Dārgie jaunieši, Svētais tēvs paļaujas uz jums un vēlreiz apliecina universālās Baznīcas uzticību jums, jo tai jūs visi esat vajadzīgi, lai šodien sludinātu Labo vēsti par Dieva mīlestību. Tāda ir arī Katoļu Baznīcas uzsāktā sinodālā ceļa nozīme, kas ir ļāvis panākt lielu progresu ekumeniskajā draudzībā ar mūsu brāļiem un māsām no dažādām kristīgajām konfesijām.

Uzticot katru no jums un jūsu ģimenes Kunga un Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecībai, pāvests Francisks no visas sirds dod jums savu apustulisko svētību un uzticas jūsu lūgšanām.

Kardināls Pjetro Parolins, Vatikāna valsts sekretārs.»

Vēstījumus Tallinas tikšanās dalībniekiem nosūtīja arī Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs (pareizticīgo baznīcas garīgais vadītājs), Jorkas arhibīskaps Stefans Kotrels (Anglikāņu baznīca), Pasaules luterāņu federācijas ģenerālsekretāre, igauņu mācītāja Anne Burharda, Pasaules metodistu padomes prezidente, bīskape Debra Vollesa-Padžeta, Pasaules baptistu alianses ģenerālsekretārs Elijs Brauns; Pasaules evaņģēliskās alianses priesteris Samuels van der Māss; Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterrešs un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.