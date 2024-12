Krajevskis: Baznīca Ukrainā ir saliedēta ciešanu priekšā

Ziemassvētku laikā Svētā tēva speciālais sūtnis, Vatikāna labdarības dikastērija prefekts, kardināls Konrāds Krajevskis veic humāno misiju Ukrainā, ko gandrīz trīs gadus plosa karš.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kristus dzimšanas svētku rītu iezīmēja jauns traģisks notikums: Krievijas bruņotie spēki veica masveida uzbrukumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Galvenais trieciens tika vērsts pret Harkovu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos šo uzbrukumu nosauca par "necilvēcīgu".

Kardināls Krajevskis, kurš veda pāvesta palīdzību ukraiņiem, pauda dziļu nožēlu par notikušo. Intervijā Vatikāna medijiem viņš sacīja: "Man trūkst vārdu. Šorīt pulksten sešos no rīta, tieši Ziemassvētkos, tika bombardēta Harkova. Trīs ceturtdaļas pilsētas iedzīvotāju, kas ir aptuveni miljons cilvēku, palika bez elektrības. Tika uzspridzināta teritorija, kurā atrodas enerģētikas objekti. Ir ievainotie."

Kardināls pastāstīja, ka no Harkovas izbraucis dažas stundas pirms uzbrukuma: "Es izbraucu ar vilcienu plkst. 22.45, 15 minūtes pirms policijas stundas. Vagonu logi bija aptumšoti, lai nepievērstu uzmanību. Jau pa ceļam es uzzināju par apšaudi. Man ir ļoti žēl. Vēl pirms dažām stundām biju lūdzies kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri pateicās par Svētā tēva un Romas ticīgo dāvinātajiem elektroenerģijas ģeneratoriem. Šie ģeneratori ir vitāli svarīgi - temperatūra ir zem nulles, un tie palīdz glābt cilvēku dzīvības."

Neraugoties uz traģisko situāciju, Vatikāna pārstāvis uzsvēra Baznīcas vienotības nozīmi: "Cik brīnišķīgi ir redzēt Baznīcu beidzot vienotu! Tā ir gaiša zīme mums visiem: lūgties kopā, būt vienotiem, kā to vienmēr vēlējies Kristus. Kad esam vienoti, saliedēti, mēs esam ļoti stipri. Tas ir īpaši jūtams šeit, Harkovā: Baznīca ir vienota."

Vatikāna labdarības dikastērija prefekts kardināls Krajevskis kopā ar apustulisko nunciju Ukrainā, arhibīskapu Visvaldas Kulbokas apmeklēja kara izpostītās teritorijas, lai to iedzīvotājiem sniegtu pāvesta Franciska svētību un mierinājumu. Fastovas pilsētā, netālu no Kijevas, svētā Mārtiņa no Porres vārdā nosauktajā centrā kardināls atklāja un pasvētīja jauno ēstuvi. "Šī ir īpaši svarīga vieta nabadzīgajiem un bēgļiem. Pensija šeit ir aptuveni simts dolāru, šie cilvēki patiešām neko nevar atļauties, tāpēc dominikāņi kopā ar brīvprātīgajiem, no kuriem liela daļa ir no Polijas, ir panākuši šīs ēstuves izveidi," - piebilda Krajevskis.

Kardināla Krajevska misija Ukrainā

Svētā Mārtiņa no Porres centrs ir patvērums daudziem jo daudziem cilvēkiem: slimiem bērniem, senioriem, vientuļām mātēm, bezpajumtniekiem. Dominikāņi jau kopš 2009. gada tur uztur sociālo virtuvi, kurā tika pabaroti trūcīgie, taču līdz šim ēstuve neeksistēja. Atklāšanas ceremonijā piedalījās arī Fastovas mērs.

"Es tikos ar veciem cilvēkiem paliatīvā stāvoklī, kā arī ar bāreņiem. Vietējā mūzikas skola visiem šiem cilvēkiem bija sagatavojusi skaistu Ziemassvētku koncertu. Pēc tam es noskatījos Kristus dzimšanas svētku izrādi, ko bija sagatavojuši katoļu draudzes bērni. Tajā piedalījās arī daži grieķu katoļu un pareizticīgo bērni," – savos iespaidos dalījās kardināls Krajevskis.

"Pāvests Francisks mani ir sūtījis pie jums, un es mēroju vairāk nekā 3000 kilometrus, lai dalītos ar jums priekā par to, ka Dievs ir piedzimis, un es ceru, ka šie būs pēdējie Ziemassvētki kara laikā. Ticība un lūgšana var pārcelt kalnus. Tāpēc, ja mēs paļausimies uz Kungu Dievu, šis brutālais karš beigsies," sacīja pāvesta sūtnis.

Baznīcas misija kara laikā

"Šādos brīžos es vienmēr atceros Mateja evaņģēlija fragmentu par mācekļiem, kuri nobijušies nāca pie Jēzus un teica, ka ir pieci tūkstoši izsalkušu cilvēku, bet kuriem ir tikai dažas maizes un divas zivis. Jēzus sacīja: "Jūs dodiet viņiem ēst." Mēs kā Baznīca, mēs kā ticīgie, mēs kā Evaņģēlija cilvēki esam aicināti pabarot izsalkušos. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek Fastovā." – teica kardināls Krajevskis. "Viņi nedomā, kur dabūs līdzekļus, lai to visu paveiktu, īpaši kara laikā, bet, nesot sirdī Evaņģēlija gaismu, viņiem noteikti netrūks izdomas. Tāpēc aizvien biežāk parādās tādas jaunas ēstuves, kas ļoti labi strādā," viņš piebilda.

Kā norādīja kardināls Konrāds Krajevskis, uz vietas ir daudz cilvēku, kuri turpina atbalstīt dominikāņus palīdzības sniegšanā. "Daži palīdz finansiāli, citi aprīko virtuvi, vēl citi rūpējas, lai nepietrūktu ēdiena. Brīnums notiek mūsu acu priekšā," viņš atzina. Kardināls pāvesta Franciska vārdā svētīja bērnus, kā arī uzdāvināja viņiem plīša lācīšus.