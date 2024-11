Itālijas cietumu iemītnieces gatavo somas svētceļniekiem

Sievietes, kuras izcieš sodu Lečes un Tranī cietumos, gatavo somas no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem. Tās paredzētas svētceļniekiem, kuri ieradīsies Romā uz Jubilejas gada svinībām.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Projekta "Made in carcere" ("Ražots cietumā") ietvaros, ko vada Itālijas kooperatīvs "Officina Creativa", cietumu iemītnieces ir apguvušas jaunas rokdarbu un arodprasmes, kas palīdzēs viņām atrast darbu nākotnē, bet galvenokārt palīdzēs atjaunot viņu pašapziņu un cieņu.

Šis mazais darbs ir liela "cerības zīme" atstumtajiem. Somas būs pieejamas Jubilejas gada informācijas punktā, kas atrodas via della Conciliazione 7. Tās izgatavotas no materiāliem, kas iepriekš tika izmantoti Žēlsirdības 2016. gadā un pēc tam pārstrādāti. "Šī iniciatīva ir daļa no "cerības zīmēm", kas vērsta uz visneaizsargātākajiem un sociāli atstumtākajiem cilvēkiem, kā par to savā bullā "Spes non confundit" rakstīja pāvests Francisks, - lasām Jubilejas tīmekļa vietnē.

Jubilejas gada svinību sākumā, 26. decembrī, pāvests Francisks atvērs Svētās durvis Romas Rebibijas cietumā. Tas ir jaunums salīdzinājumā ar iepriekšējo jubilejas gadu svinību kalendāru un arī zīme, kas apliecina pāvesta tuvību trūkumcietējiem un atstumtajiem. Atgādinām, ka Romas bīskaps sava pontifikāta laikā ieslodzījuma vietas ir apmeklējis piecpadsmit reizes, tostarp arī Lielās ceturtdienas svinību un ārzemju ceļojumu laikā.