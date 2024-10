PASAULE

"Eko trauksme" – jauna parādība pusaudžu mentālo traucējumu klāstā

“1 no 7 pusaudžiem pasaulē cieš no mentāla rakstura traucējumiem,” šādus datus sniedz starptautiskā bērnu aizsardzības organizācija UNICEF. Tā ziņo arī, ka Eiropas Savienības valstīs par jauniešu nāves cēloni vecumā no 15 līdz 19 gadiem bieži kļūst pašnāvība. Tā ierindojas otrajā vietā, tūlīt aiz ceļu satiksmes negadījumiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns Saskaņā ar oficiālo statistiku, 2020. gadā Eiropas Savienībā pašnāvību minētajā vecuma grupā izdarījis 931 jaunietis. Izbeigt dzīvi pārsvarā – 70% gadījumu, ir izvēlējušies zēni. UNICEF ziņojums ir publicēts 10. oktobra – Pasaules mentālajai veselībai veltītās dienas priekšvakarā. UNICEF Itālijas nodaļa šogad šajā dienā ir nolēmusi īpaši pievērsties tādai mentālās problēmas parādībai, kā “eko trauksme”, jeb “klimatiskā trauksme”. Tiek paskaidrots, ka ar šiem terminiem tiek apzīmēti “ekoloģiskie draudi, ko pārdzīvo mūsu planēta”. Itālijas Centrālais Statistikas birojs ISTAT ziņo, ka 70,3% jauniešu ir apgalvojuši, ka viņus māc raizes par klimata pārmaiņām. Savukārt, UNICEF organizācija uzsver, ka “ir nepieciešami jauni pētījumi un studijas, lai iegūtu kvalitatīvus datus par to, kā klimats ietekmē bērnu un pusaudžu mentālo veselību ar mērķi pieņemt vienlīdzīgus un ietverošus prevencijas un aizsardzības mērus”. Lai veiktu sensibilizāzijas kampaņu, UNICEF Itālijas nodaļa un Radošā apvienība “Bonfire” ar nodibinājuma “Greencome” atbalstu ir savākušas videomateriālus ar jauniešu liecībām, kuri ir piedzīvojuši “eko trauksmes” epizodes. Bez tam, ir izdota grāmata “Timija sapnis” (“Il sogno di Timmy”, ko ir sagatavojuši universitātes “Roma Tre” studenti – Vides psiholoģijas un Ilgtspējīgas attīstības kursa apmeklētāji. No grāmatas izriet vēsts, ka ikviena darbība, pat vismazākā, var atstāt nozīmīgu ietekmi uz planētu. Grāmatas kuratore ir klīniskā psiholoģe Lorenca Tiberio.