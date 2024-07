Romā norisināsies 13. Starptautiskā ministrantu tikšanās

Jūlija beigās Romas ielas pieskandinās 13. Starptautiskā ministrantu svētceļojuma dalībnieku balsis. Itālijas galvaspilsētā ieradīsies vairāk nekā piecdesmit tūkstoši jauniešu no 20 valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pasākuma kulminācija būs ministrantu tikšanās ar pāvestu Francisku 30. jūlija vakarā Svētā Pētera laukumā. Katoļu jaunatnes organizācija informē, ka no Austrijas vien Romā ieradīsies 3200 ministrantu un viņus pavadošie priesteri un bīskapi.

Svētceļojuma moto "Ar Tevi" ir vārdi no pravieša Isaja grāmatas. "Interese par šo pasākumu ir milzīga un liecina par entuziasmu un kalpojuma nozīmi Austrijas draudzēs", katoļu aģentūrai "Kathpress" sacīja jauniešu kora vadītāja Veronika Šipani-Štokingere. Altāra zēni un meitenes uz Mūžīgo pilsētu dosies ar autobusiem. Lielākā grupa – 1300 ministranti un pavadošās personas ieradīsies no Augšaustrijas reģiona. "Tas ir neaizmirstams piedzīvojums un brīnišķīga iespēja satikt apņēmības pilnus jauniešus no Austrijas un citām valstīm un iegūt jaunus draugus," sacīja Šipani-Štokingere, kura arī piedalīsies svētceļojumā uz Romu.

Pasākuma programmā paredzēti muzikāli priekšnesumi, lūgšanas, dievkalpojumi un tematiskas tikšanās. Par svarīgāko tiek uzskatīts lūgšanu vakars Svētā Pētera laukumā un tikšanās ar pāvestu Francisku. Viņš uz brīdi pārtrauks savas vasaras brīvdienas, lai tiktos ar bērniem un jauniešiem. "Būs arī pietiekami daudz laika, lai ministranti iepazītu Romu kā Itālijas galvaspilsētu - sākot ar Kolizeju un katakombām un beidzot ar itāļu ēdieniem un ceļojumu uz jūru," - paziņoja Katoļu jaunatnes organizācijas pārstāvji.

Atgādinām, ka tradīcija rīkot starptautiskos ministrantu svētceļojumus tika ieviesta 1961. gadā, un tie notiek reizi četros gados. Pandēmijas dēļ pārtraukums bija ilgāks - iepriekšējais svētceļojums notika 2018. gadā. Vēl nav skaidrs, vai četru gadu cikls tiks saglabāts arī turpmāk. Svētceļojumu jau 13. reizi organizē Starptautiskā ministru federācija CIM (Coetus Internationalis Ministrantium). Tā ir asociācija, kas apvieno cilvēkus, kuri ir atbildīgi par ministrantu garīgo formāciju. Svētceļojuma dalībnieku mugursomā būs pilsētas karte, pasākumu programma, šalle, atslēgu piekariņš un lentīte – dalības zīme. Dalībnieku vecums ir 15-16 gadi, dažās grupās tiek uzņemti arī 12 gadus veci jaunieši.

Sagatavota arī himna un logo, kas atsaucas uz svētceļojuma moto "Ar Tevi". Logo redzamas divas atslēgas ar piekariņu, kas norāda uz pāvesta ģerbonī attēloto atslēgu. Tās norāda arī uz svēto Pēteri un viņa kapu Romā - svētceļojuma mērķi un ministrantu kalpojuma universālās dimensijas zīmi.

Pirmdien, 29. jūlijā, Vatikānā notiks preses konference par 13. Starptautiskā ministrantu svētceļojuma norises programmu. To prezentēs CIM prezidents, Luksemburgas arhibīskaps, kardināls Žans Klods Holleriks; Vācijas Bīskapu konferences Darbam ar jauniešiem komisijas vadītājs, Osnabrukas diecēzes bīskaps Johannes Vubbe; CIM ģenerālsekretārs Tobiass Knells un trīs ministranti no Vācijas un citām valstīm.